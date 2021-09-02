怒火燒！大型養豬場臭氣沖天 義竹鄉民與業者開會協調

嘉義縣義竹鄉義堡畜牧場採傳統養豬方式，豬舍產生嚴重豬屎臭味，近年每到夏天隨西南風向，吹向周邊傳芳、岸腳、義竹等3村及義竹國中，居民被迫用餐緊閉門窗，影響師生上課，上午自救會長劉俊毅帶20多名居民代表，在岸腳活動中心與業者協調，怒批豬臭味影響生活，限期1個月改善；豬場副總經理陳坤澤致歉，允諾1個月改善。

自救會說，義堡畜牧場買舊豬場，去年未申請農業用地作農業設施容許使用，增加養豬數量，排放臭氣熏天，周邊居民深受其害，要緊閉門窗，夏季炎熱，室內不通風不舒服，居民活在恐懼中，不知何時畜牧場排臭氣。自救會在會場外電桿掛「豬屎之鄉」布條抗議，警方維持秩序。

憲法明訂人民有免於恐懼的自由，畜牧場距最近住宅及義竹國中未滿500公尺，是否符合設置規定有疑義，且單邊出風口總共數十座大型抽風機，臭味嚴重影響居民及師生，要求畜牧場採低密度飼養，增設擋風牆及噴霧除臭設施，汙水及臭味1個月內改善，否則將採取大規模抗爭。

鄉長黃阿家、議員黃金茂、義堡副總經理陳坤澤參加，縣府畜產保育科及環保局未派人參加，居民怒批豬臭味難受，要業者改善，黃阿家等人要求畜牧場用誠意行動解決臭味；陳坤澤表達歉意，他說，畜牧場目前飼養3千多頭豬，汙水設施已經改善，臭味已請專家協助，在飼料管理等方面改善，他承諾1個月改善。