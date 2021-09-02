奇美「美妙事物」特展吸睛 賴副總統推薦影片現身

奇美博物館引進英國頂尖博物館V&A的世界級大展「蒂姆．沃克：美妙事物」，開展1個多月吸引不少民眾關注與討論，副總統賴清德也為館方拍攝影片，推薦國內難得一見大展。

奇美博物館指出，「蒂姆．沃克：美妙事物」（Tim Walker:Wonderful Things）為世界級頂尖藝術及設計博物館V&A（Victoria and Albert Museum）規劃的重量級特展，也是時尚攝影大師蒂姆．沃克生涯至今最重要的個展，展出內容包括攝影作品、V&A藏品等約300件。

館方指出，奇美博物館的佈展及展場設計都需依照V&A設定規劃，盼讓台灣民眾欣賞到忠於原貌的國際性大展，一展區一世界，充滿氛圍的情境空間更是令人驚豔，加上聲音效果的巧妙陪襯與蒂姆．沃克本人優美的自述文字，讓人彷彿進入超現實的綺麗夢境，堪稱是魔幻的沉浸式體驗。

奇美博物館配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫，自5月18日起休館，7月13日重新開館，也讓此次特展得以依原定時間於7月31日登場，開展1個多月來已吸引不少民眾看展，並在網路上引發討論。

奇美博物館今天指出，近日在臉書分享1支展覽推薦影片，包括英國在台辦事處代表鄧元翰（JohnDenni s）、副總統賴清德、文化部長李永得、台南市長黃偉哲等人皆在影片中現身。

賴清德在影片中表示，感謝奇美博物館積極與國際接軌，不惜成本讓台灣成為這個巡迴展的亞洲首站，台灣民眾不用出國就能在人文薈萃的台南，看見具國際專業水準的超級大展，並力邀民眾在做好防疫的前提下，前往感受大師的驚人創意。

奇美博物館指出，「蒂姆．沃克：美妙事物」展期至明年2月6止，因配合防疫，短期內採預約制購票入場，未預約者只能於現場視情況候補入館，詳情可至官網www.chimeimuseum.org查詢。