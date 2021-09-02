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影 ／暖心民代 逢議會開議他問政兼犒賞議事人員

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
展現在地人熱情，台南市議員蔡育輝 為民喉舌不忘犒賞議事人員。記者謝進盛／攝影
展現在地人熱情，台南市議員蔡育輝 為民喉舌不忘犒賞議事人員。記者謝進盛／攝影

台南市議會近日移師新營民治議事廳開臨時會，市議員蔡育輝賣力問政之際，更大方犒賞議事人員餐點，據悉，蔡這般自掏腰包已維持多年，除希望讓民治議事廳更熱鬧些，更展現在地濃郁人情味。

台南縣市10年前合併升格為直轄市後，市議會開議地點幾乎都在原台南市區的市議會，近50公里外的新營「縣議會」更名為民治議事廳，在此開議次數寥寥可數，加深在地「溪北邊緣化」失落感。這次臨時會安排為民治議事廳開，難得出席熱鬧景況。

出身選區的市議員蔡育輝，日來大方請議會民治議事人員享用蛋餅，豆菜麵及在地小吃便當，讓部分議事人員私下打趣說，真的受寵若驚，但這般細膩暖心，上班一整天都是好心情，也不覺得累。

「我只想看到家鄉更熱鬧些。」蔡育輝說，看到民治議事廳難得恢復人聲鼎沸熱鬧景況，好像又恢復縣議會時熱鬧情形，自己花一點錢請議事同仁也很開心，也希望民治議事廳利用率再高一點，只要能力還可以，持續招待品嘗新營在地小吃沒問題。

小吃 便當

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