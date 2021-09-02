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悠遊卡也可支付規費 東石鄉公所開辦電子支付便民措施
用悠遊卡可以搭公車、坐捷運、付費停車，消費購物小額付費免找零，嘉義縣東石鄉公所昨天開辦可以用悠遊卡、悠遊聯名卡，支付規費，用途更廣更方便，鄉長林佳瑩在臉書公告這項便民措施，網友、鄉民大讚「太棒了！」
疫情持續，用電子票卡支付可避免摸鈔票及錢幣，增加染疫風險，鄉長林佳瑩說，東石鄉公所便民服務9月1日上路，提供鄉親以悠遊卡、悠遊聯名卡行動支付規（收）費。
小額支付項目有：建照費，農業使用證明，農業設施容許使用，道路挖掘許可費，標單費等，歡迎鄉親多加使用，鄉公所說，與悠遊卡公司洽辦使用悠遊卡付費，每月支付240元使用費，每年2880元，公所有一台過卡機，昨天首日開辦，使用民眾不多。
縣府綜合規劃處說，電子票卡支付，目前只有建設處試辦公有路邊停車使用一卡通支付，其餘局處未實施，電子票卡支付可避免帶零錢，用手接觸鈔票、錢幣，有利防疫，但縣轄推動涉及城市差距及使用維護費等，目前還不普及。
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