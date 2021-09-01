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南市重陽敬老禮金不排富 弱勢長者明年再加碼至二千元

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市重陽敬老禮金不排富，市長黃偉哲（右三）表示，針對弱勢長者明年再加碼至二千元。記者謝進盛／攝影
南市重陽敬老禮金不排富，市長黃偉哲（右三）表示，針對弱勢長者明年再加碼至二千元。記者謝進盛／攝影

重陽節接近，台南市長黃偉哲今表示，市府重陽敬老禮金發放取消排富，年滿65歲以及55歲以上原住民長者，每人均可領到1千，百歲以上人瑞1萬元及禮品，共有32萬5598位長者受惠。明年度將擴大敬老暨健保褔利金，經濟弱勢長者再加碼至2千元。

黃偉哲表示，因南市財政改善，繼日前向上調高生育津貼第一胎從6千元到1萬元，111年度起對於年長者，除固定每年都有1千元重陽敬老金外，也提供了1千元老人健保及社福補助。

黃偉哲強調，1千元雖不多，但集中起來就是相當大數額，在財政許可前提，市府還會一步一步實施更多年長者福利。

社會局長陳榮枝進一步說明，在市長黃偉哲指示協助經濟弱勢長輩，明（111）年除發放重陽敬老禮金1千元，符合領取資格者約34萬1031人，更擴大照顧弱勢經濟長輩，針對所得稅未達申報標準或綜合所得稅申報稅率未達12%，且未獲健保費自付額補助的長者加發健保褔利金，每人可領取敬老暨健保褔利金共2000元，受益人數預估 24萬6893人，預估111年敬老暨健保褔利金支出總經費約5億9千264萬3千元。

健保 黃偉哲

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