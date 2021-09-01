南市牡蠣、文蛤豪雨災害現金救助及低利貸款受理申報

農委會針對南市七股、北門、將軍區(牡蠣及文蛤)及安南區(文蛤)，公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，符合災害救助漁民，請於9月1日起10日止，向魚塭(場)所在地公所提出申請，例假日照常受理。

8月上旬西南氣流豪大雨後，陸續有牡蠣及文蛤養殖漁民反映養殖水產物受損。經市府組成養殖技術服務團，8月23日及26日分別現勘七股及北門養殖區，初步判斷8月初豪大雨，造成養殖水質鹽度降低及增加濁度，使文蛤及牡蠣死亡率高於正常範圍。

台南市長黃偉哲指示農業局彙整災情後，8月27日函文建請農委會公告南市牡蠣及文蛤養殖區為豪雨災區，農委會31日公告。

黃偉哲提醒符合此項災害救助條件漁民，申請現金救助(牡蠣平掛式每公頃2.5萬元、文蛤每公頃 11.5萬元)，請於9月1日至9月10日期間，攜帶「身分證、印章、金融機構存款簿影本、養殖漁業登記證影本、養殖放養量申報書及水權證明影本等資料」，向魚塭或養殖區所在地公所提出申請，例假日照常受理。