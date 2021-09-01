開學首日！員警暖心守護學童安全 她意外成亮點

嘉義縣高中職以下各級學校今天開學，為維護學童人身安全，警察局動員各分局，啟動護童勤務，結合義警、義交等協勤民力，並配合學校導護志工等共同執勤，確保校園和交通安全。

開學日當天，警察局要求各分局於上、放學時段執行護童勤務，因家長接送小孩上放學比例較高，容易發生交通秩序問題，警方呼籲學童家長在接送學童時，騎乘機車應戴安全帽，切勿違規停車，以維交通順暢。

轄區員警配合校園防疫動線規劃，協助人車疏導，落實各項防疫工作，縣警局婦幼隊的陳姓和王姓女員警也成此次專案亮點，勤務中不忘對幼童報以溫暖的微笑，貼心地和孩子們打招呼問候，也讓家長們直呼暖心。

警察局局長廖訓誠表示，除強化各項維護校園安全作為外，更積極進入校園實施犯罪預防宣導，提醒學童平時應提高警覺，呼籲家長在學童上、放學應結伴同行，避免落單，避免學童與陌生人交談、拒收陌生人之飲料零食、不搭乘陌生人之交通工具」等安全守則