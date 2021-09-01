台南重陽敬老禮金發放 取消排富規定

台南市政府今天在民治市政中心舉行「重陽敬老暨健保褔利金」說明會，宣布今年重陽敬老禮金發放將取消排富規定，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可領到。

台南市長黃偉哲在記者會中表示，今年設籍台南市年滿65歲長者以及55歲以上原住民都可領到重陽禮金新台幣1000元，百歲以上人瑞則有禮金及禮品，總計有32萬5598人受惠，明年度將擴大加碼敬老暨健保褔利金，經濟弱勢長者會再加碼。

黃偉哲表示，台南財政慢慢獲得一點舒緩，因此繼產婦第1名新生兒的生育津貼從6000元調高到1萬元後，111年度起，年長者除了固定的每年1000元重陽敬老金之外，會再提供1000元的老人健保福利金。

他說，1000元雖然不多，但集中起來就是相當大的數額，市府在財政許可的前提下，還會實施更多的年長者福利，希望妥善運用預算規劃，兼顧建設與社會福利。