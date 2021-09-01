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雲縣交通要道「通樂」！ 縣道156斥資2億改善升級

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣道156線串接麥寮、崙背兩鄉，也是六輕通勤、蔬果產區運輸要道，縣府投入2億多元改善，今天完工通車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣道156線串接麥寮、崙背兩鄉，也是六輕通勤、蔬果產區運輸要道，縣府投入2億多元改善，今天完工通車。記者陳苡葳／攝影

雲林縣麥寮、崙背兩鄉，及六輕通勤、蔬果產區運輸要道的縣道156線有9.2公里長的路段路面顛簸、下陷，縣府投入2億多元改善工程，今天完工通車，縣長張麗善說，此處重新配置車道、增設機慢車道並協調電力、電信等459支電桿全下地，增設人口密集處的照明設備，不僅優化交通品質，也打開門戶景觀，提升生活水準。

縣道156線是當地的交通樞紐，車流量大，但路面品質不佳，除有年久失修等問題，更有行車安全疑慮，就有用路人回憶，每次行經時，車體晃動幅度明顯，「常以為在坐搖搖車」，速度必須降速許多才能順利通行。

張麗善表示，縣府規畫「156線麥寮至崙背景觀道路改善工程」，向中央爭取到1.6億元，加上縣府配合款3200萬元，原定總計投入2億元經費施工，不過因持續與民眾協調工程設計，歷經一番波折、3次變更後，總經費增加到2億776萬8072元。

工務處長汪令堯說，該工程去年6月正式動工，除原先就規畫的路面刨鋪、路基改良，車道也重新配置，多了機慢車專用道，另也整合建置整合式候車亭及智慧站牌，歷經15個月工程期，今日終能完工通車。

張麗善說，另在興華國小、永安宮周邊施作景觀綠美化工程，並增設231盞路燈照明設備，建構安全及友善的人本環境，能串聯詔安客家文化館、千巧谷牧場等著名觀光景點。

雲林縣道156線歷經3次變更設計、15個月施工期今天終於完工，縣長張麗善（左四）、工務處長汪令堯（前右三）及地方多位人士到場見證通車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣道156線歷經3次變更設計、15個月施工期今天終於完工，縣長張麗善（左四）、工務處長汪令堯（前右三）及地方多位人士到場見證通車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府投入2億多元改善道156線。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府投入2億多元改善道156線。記者陳苡葳／攝影
雲林縣道156線改善工程整合建置整合式候車亭及智慧站牌。記者陳苡葳／攝影
雲林縣道156線改善工程整合建置整合式候車亭及智慧站牌。記者陳苡葳／攝影

張麗善 車道 綠美化

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