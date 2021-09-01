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嘉義觀音瀑布風景區尚未開放 阿管處：危險勿入

中央社 / 嘉義縣1日電

近日雨勢不斷，嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布風華再現，遠看就像觀音立在山壁中，吸引不少人前往拍照；阿里山風管處表示，此風景區尚在重建，11月底才會完工，目前進入有危險性。

竹崎鄉觀音瀑布風景區聯外道路因地震、風災受損，至今封閉超過20年；嘉義縣政府指出，中央挹注新台幣1.78億元，由阿里山國家風景區管理處負責園區重建，修繕道路、整建橋梁，預計11月底完工。

日前嘉義縣長翁章梁與縣議員何子凡等人，到觀音瀑布視察重建工程進度，大家紛紛拿手機拍下封塵已久的美景，瀑布就像一座潔白的觀世音菩薩立在山壁中，照片公布後，不少旅客紛紛前往拍照。

阿里山風管處今天表示，工程還在整建中，呼籲遊客目前不要擅入拍照，會有危險，再等3、4個月風景區就會開放。

縣府表示，觀音瀑布位於竹崎鄉文峰村，屬朴子溪上游，溪流從山崖頂端傾洩而下，在崖壁上遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水而得名。九二一地震前是全國知名景點，尤其距離嘉義市區僅30分鐘路程，曾是4、5年級生年少約會、踏青的熱門去處。

縣府指出，因九二一地震造成瀑布崖壁崩塌，88水災又摧毀進入瀑布區的聯外道路，觀音瀑布風景區已塵封了21年。

嘉義 阿里山 地震

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