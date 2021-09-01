不要小看修樹 護樹團體：賴清德任內曾引發政治紛亂

台南社區大學環境小組研究員、台南市樹木保護委員會委員晁瑞光表示，台南市修樹作業已漸上軌道，也制定「台南市樹木修剪施工要領」，依規定修樹不能斷頭，及主幹或主枝均不可進行截剪，廠商作法已明顯違反規定，而往往會發生令人措手不及的憾事，政府相關部門要檢討法規是否一體適用，還是說一套做一套，修樹前要提計畫經主管部門審核，事後也要對違法廠商開罰才能夠避免一再發生傷害樹木的憾事。

晁瑞光說，樹木不是不能動，但要有正確觀念，修樹不只是一門學問，還是景觀及美感，修剪是為了讓樹木更美更健康 ，整體環境變得更好，遊客更願意來，尤其是文化園區更要慎重；不是因樹木長太大，樹枝橫出馬路、擋到光線等理由才來修樹；他舉工務局若遇到較敏感的珍貴樹木修剪會找樹木保護委員一起開會。

晁瑞光肯定台南市政府修樹觀念是有漸進入軌道，制定台南市珍貴樹木自治條例，也有樹木修剪施工要領，但要落實要求廠商施工前必須去上課或開會，知道台南市對樹木俢剪的規範及要求，才能避免再發生大目降文化園區修樹變斷臂的事。

他以古訓「樹木茂盛是誠信政治的表現」，政治人物不要小看修樹這件事，幾年前賴清德當市長任內，玉井芒果樹綠色隧道遭斷頭的風波，一度力挺修樹的綠營民代後來雖然道歉，但連任失利，李全教當選該區市議員，繼而選上議長，衍生議會和市府對立衝突，當年芒果綠色隧道修剪不當遭砍頭，引發的軒然大波，還令人記憶猶新。