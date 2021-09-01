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東石臥龍橋阻礙排水 中央補助抬高3.59公尺重建

中央社 / 嘉義縣1日電

嘉義東石鄉臥龍橋高度不足，2018年823水患時阻礙橋下河道排水，造成東石淹大水，中央補助1億多重建新橋，9月底拆除舊橋，預定明年底新橋完工抬高3.59公尺，提升防洪效益。

位於157縣道東石臥龍橋9月底將拆除重建，嘉義縣建設處今天邀請縣長翁章梁與地方人士會勘，說明9月底將拆除舊橋，新橋預定明年12月峻工。

建設處長郭良江指出，西元2018年823水災東石一帶淹大水，部分肇因臥龍橋高度不足，阻礙橋下荷包嶼河道排水，同年11月行政院長蘇貞昌至臥龍橋視察，同意由中央補助新台幣1億4千萬元重建，新建橋梁橋中心將比舊橋抬高3.59公尺，提升防洪效益。

郭良江表示，臥龍橋重建工程今年4月16日開工，9月底封橋進行舊橋拆除，因此規劃往返東石、布袋小型車改道至臥龍橋西側舊橋通行，大車建議改行台17線。

當地民眾表示，很高興臥龍橋要改建，往後較不用擔心淹水問題，但大車改行台17線，從布袋運牡蠣等農漁產品到嘉義市，必須多走半小時，希望建設處能重新規劃較短路線，減少農漁民負擔。

翁章梁當場指示建設處，與民眾再協商，降低封橋造成的不便；翁章梁強調，橋梁改建後新臥龍橋將符合25年防洪標準，維護地方民眾生命財產安全。

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