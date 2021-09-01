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台南「文旦王」是她！2018才獲「頭等獎」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆柚農郭李春梅（中）獲選為今年台南文旦大賽特等獎（文旦王）殊榮，圖為2018年獲頭等獎頒獎情形。圖／農業局提供
台南麻豆柚農郭李春梅（中）獲選為今年台南文旦大賽特等獎（文旦王）殊榮，圖為2018年獲頭等獎頒獎情形。圖／農業局提供

2021台南市文旦大賽成績下午出爐，麻豆柚農郭李春梅以0.1分之差，擊敗也是麻豆柚農郭榮文，獲選為特等獎（文旦王）殊榮，市府農業局本月6日將頒獎。

台南市政府農業局辦理南市文旦大賽，分為果園、果品兩大部分，上月完成評選果園，公布果園評鑑65名入選名單，今天在新營民治中心南瀛堂進行最後果品評鑑，兩者總成績今天下午出爐，由於競爭者水準相當高，與會專家評選時花費不少時間。

其中，曾在2018年獲選為「頭等獎」的郭李春梅，這次摘下特等獎，頭等獎（3名），分別為郭榮文（麻豆）、謝李金猜（下營）、林春木（麻豆）。

「優等獎」吳育棠、林靜瑜、胡文瑞、陳國益、謝茂傳。「良等獎」陳再雄、郭秋寶、陳順吉、莊世忠、謝聖易、林岷臻、王淑民、楊明輝、林建良、黃清龍、黃春枝、黃美豐、王昱晴、黃進丁黃千芬、陳清南。

郭李春梅原經營瓦斯行，後來將瓦斯行收掉，專注投入文旦栽種，多次參賽，也是得獎常勝軍，她笑說，每天都會去跟文旦樹「講話」，希望它們好好存活，「照顧文旦樹比照顧小孩還辛苦。」

義大學名譽教授呂明雄說，郭李春梅的果園整理很漂亮、果樹又健康，甜度也是滿分，綜合成績脫穎而出。

2021台南市文旦大賽成績下午出爐。記者謝進盛／攝影
2021台南市文旦大賽成績下午出爐。記者謝進盛／攝影
2021台南市文旦大賽成績下午出。記者謝進盛／攝影
2021台南市文旦大賽成績下午出。記者謝進盛／攝影
嘉義大學名譽教授呂明雄說明評選文旦過程。記者謝進盛／攝影
嘉義大學名譽教授呂明雄說明評選文旦過程。記者謝進盛／攝影
2021台南市文旦大賽成績下午出爐。記者謝進盛／攝影
2021台南市文旦大賽成績下午出爐。記者謝進盛／攝影

文旦 義大 嘉義

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