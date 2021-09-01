9次流標的東石消防分隊新廳舍下周完工 明年過年前啟用

嘉義縣東石消防分隊廳舍，位在先天宮廟前老街，1983年啟用，經921及多次地震，2016年受台南地震影響，廳舍梁柱損壞嚴重，結構安全堪慮，採易地新建方式辦理，經9次工程招標流標，2020年2月5日開工，預定9月7日竣工，明年農曆過年前啟用。

縣長翁章梁上午偕同議員黃鉦凱、黃嫈珺、蔡奇璋、姜梅紅，由消防局長呂清海陪同，視察東石分隊新建廳舍，新廳舍位處縣道168線與台17 線交界靠西側，基地2473.8平方公尺 (約748坪)，為地上3層鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積1155.76平方公尺 (約350坪)，總工程費3946萬8000元，中央補助908萬3000元，縣府配合款3038萬5000元。

廳舍1樓空間規畫值班室、車庫、廚房餐廳、器材室及志工聯誼室，2樓規畫會議室，3樓規畫辦公室、公用浴廁及7間隊員寢室。翁章梁說，新廳舍落成保障在地居民生命財產安全，經歷招標困難順利解決，明年農曆年前就啟用，提供消防弟兄安心辦公，提供在地即時的消防救護。