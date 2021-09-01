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「出院準備計畫」銜接長照2.0 台南每年服務3千多人

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
南市社會局、衛生局與14家尚未加入「出院準備計畫」的醫院召開會議，希望邀請他們參與，擴大照顧聯繫網路，讓市民在出院第一時間即獲得支援。圖／台南市社會局提供
南市社會局、衛生局與14家尚未加入「出院準備計畫」的醫院召開會議，希望邀請他們參與，擴大照顧聯繫網路，讓市民在出院第一時間即獲得支援。圖／台南市社會局提供

台南市目前有17家出院準備銜接長照2.0服務的合作醫院，每年服務3千多名住院病人，讓他們出院後能依照需求連結各項長照服務，避免病人或家屬手忙腳亂、陷入無助，南市社會局、衛生局與其他14家尚未加入「出院準備計畫」的醫院召開會議，希望邀請他們參與，擴大照顧聯繫網路，讓市民在出院第一時間即獲得支援。

社會局長陳榮枝指出，家庭中有親人生病，全家都會陷入無助，如果此時能即時提供協助，可以順利的幫助家庭度過難關，尤其是在出院時間點，是最迫切需要照顧資源的時期，因此長照與醫療院所的完整結合，是非常重要的關鍵。

為了縮短民眾出院後2到4周的長照服務等待期，降低不必要的急診及再住院率，增進生活照顧效率，衛福部從2017年起推動出院準備銜接長照2.0服務，由照管中心連結醫院出院準備服務的醫療團隊共同評估病人身心、經濟或情緒上的照護需求，出院前完成評估並取得長照服務，協助民眾在出院後及時獲得所需服務資源。

台南市長黃偉哲說，合作醫院能讓病人出院後，依需求連結各項長照2.0服務，從日常生活的照顧、功能的復健，生活及醫療輔具、後續回診的交通安排，都有專人接手客製化返家後的照顧計畫，在剛出院返家的過度期間能夠順利銜接。

長照 衛生局 復健

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