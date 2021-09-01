快訊

23歲以上民眾注意！AZ加開施打「施打日延長至9月12日」

首例突破性感染機師驗出Delta 指揮中心加嚴機組員檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市造冊官員3814人太多? 黃敏惠斥:竹篙湊菜刀

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
立委蔡易餘臉書貼文表示嘉義市提報第2順位的「中央及地方政府重要官員」3842人，也有媒體報導嘉市第2順位人數為各縣市第4高，市長黃敏惠今駁斥。記者林伯驊／攝影
立委蔡易餘臉書貼文表示嘉義市提報第2順位的「中央及地方政府重要官員」3842人，也有媒體報導嘉市第2順位人數為各縣市第4高，市長黃敏惠今駁斥。記者林伯驊／攝影

疫苗接種第2順位「維持防疫量能中央及地方政府防疫人員」遭疑不斷增加，媒體報導其中第1項「中央及地方政府重要官員」，嘉義市提報造冊3842人，排第4高；市府衛生局反駁，3842人為第2類全部的人數，數據應先定義清楚，市長黃敏惠斥「竹篙湊菜刀」、「無言」。

立委蔡易餘昨晚臉書貼文指出，嘉縣人口為嘉市兩倍，嘉縣提報第2順位官員造冊150人，嘉市3842人，而中央各部會第2類1710人；而各縣市第2順位造冊排行榜，為彰化、雲林、南投、嘉市。

市長黃敏惠說，第2順位有衛政、民政、社政、警察、消防等，都在第一線，且有造冊上去才拿得到疫苗，此數據應是中央提供，比較的基礎到底對不對？不希望把不一樣標準放在一起，黃也直指，嘉市規模不大，「如果（別縣市第2順位）比嘉市人數還少的話，那絕對有問題」，批這數據「竹篙湊菜刀」，感覺無言。

市府衛生局廖育瑋說，嘉市第二順位官員僅其中第1、2、4、5項，共3842人，不是第1項「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」就3842人，應先定義清楚數據比較的基準。

廖育瑋強調，嘉市截至昨天第1劑疫苗涵蓋率52.16%，加上第2劑達57.87%，本島只輸台北，全國則42.73%，嘉市累計獲撥配14萬多劑，已打15萬劑，代表市府很努力幫民眾打，出動快打站、幫忙打數位落差者，才可打到這麼多人，證明不是只有官員施打；這些問題源頭仍是疫苗不夠，中央應想辦法買更多疫苗。

嘉市被指疫苗造冊官員多，嘉義市長黃敏惠（右二）今天駁斥「竹篙湊菜刀」。記者林伯驊／攝影
嘉市被指疫苗造冊官員多，嘉義市長黃敏惠（右二）今天駁斥「竹篙湊菜刀」。記者林伯驊／攝影

疫苗 衛生局 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市普發現金2000元對象 黃敏惠：限8/24前設籍

嘉市普發2千現金領取資格出爐 要這時間點之前設籍

歡迎到嘉義漫活！嘉市人文歷史街區3民宿今取得執照

影／嘉市每人發2000元要入籍多久？ 黃敏惠這麼說

相關新聞

台南大目降文化園區修剪粗暴 菩堤樹及南洋櫻如遭斷臂

台南市大目降文化園區修樹卻成砍樹？民眾發現菩提樹踞成如斷掉的手臂！還有武德殿左右護法的老芒果樹及還有日式宿舍區成排十多株...

台南「文旦王」是她！2018才獲「頭等獎」

2021台南市文旦大賽成績下午出爐，麻豆柚農郭李春梅以0.1分之差，擊敗也是麻豆柚農郭榮文，獲選為特等獎（文旦王）殊榮，...

9次流標的東石消防分隊新廳舍下周完工 明年過年前啟用

嘉義縣東石消防分隊廳舍，位在先天宮廟前老街，1983年啟用，經921及多次地震，2016年受台南地震影響，廳舍梁柱損壞嚴...

「出院準備計畫」銜接長照2.0 台南每年服務3千多人

台南市目前有17家出院準備銜接長照2.0服務的合作醫院，每年服務3千多名住院病人，讓他們出院後能依照需求連結各項長照服務...

嘉市造冊官員3814人太多? 黃敏惠斥:竹篙湊菜刀

疫苗接種第2順位「維持防疫量能中央及地方政府防疫人員」遭疑不斷增加，媒體報導其中第1項「中央及地方政府重要官員」，嘉義市...

政院補助超過1億 嘉義縣臥龍橋動工 預計明年底完工

嘉義縣157線道臥龍橋，是通往東石鄉及布袋鎮重要交通要道，因橋底高程過低，通水斷面不足，阻礙河道排水，行政院長蘇貞昌2年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。