嘉市造冊官員3814人太多? 黃敏惠斥:竹篙湊菜刀

疫苗接種第2順位「維持防疫量能中央及地方政府防疫人員」遭疑不斷增加，媒體報導其中第1項「中央及地方政府重要官員」，嘉義市提報造冊3842人，排第4高；市府衛生局反駁，3842人為第2類全部的人數，數據應先定義清楚，市長黃敏惠斥「竹篙湊菜刀」、「無言」。

立委蔡易餘昨晚臉書貼文指出，嘉縣人口為嘉市兩倍，嘉縣提報第2順位官員造冊150人，嘉市3842人，而中央各部會第2類1710人；而各縣市第2順位造冊排行榜，為彰化、雲林、南投、嘉市。

市長黃敏惠說，第2順位有衛政、民政、社政、警察、消防等，都在第一線，且有造冊上去才拿得到疫苗，此數據應是中央提供，比較的基礎到底對不對？不希望把不一樣標準放在一起，黃也直指，嘉市規模不大，「如果（別縣市第2順位）比嘉市人數還少的話，那絕對有問題」，批這數據「竹篙湊菜刀」，感覺無言。

市府衛生局廖育瑋說，嘉市第二順位官員僅其中第1、2、4、5項，共3842人，不是第1項「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」就3842人，應先定義清楚數據比較的基準。