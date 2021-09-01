台南大目降文化園區修剪粗暴 菩堤樹及南洋櫻如遭斷臂

台南市大目降文化園區修樹卻成砍樹？民眾發現菩提樹踞成如斷掉的手臂！還有武德殿左右護法的老芒果樹及還有日式宿舍區成排十多株南洋櫻、環繞園區日治時期種植的白蓮霧老樹等，靠近馬路側的樹枝有如被砍成一半，民眾看了十分痛心，大目降文化園區志工大隊長王榮森說，沒想到會這樣粗暴對待樹木，文化園區樹木修得一點美感都沒有。

台南市文化局指出，因連月豪大雨，讓武德殿周遭花木成長迅速，部分樹木枝椏已經超出路面，考量附近進出民眾頻繁，文化局8月30日委託廠商修剪，但因修剪工程進行到一半，山區就降下大雨，為了安全起見，暫時退場，將在這兩天天氣穩定後，再進場依照相關規定完成修剪作業。

文化局說，文化局本來有自己的檢視人員，必須經過工務局景觀樹木教育訓練認證，，這 次是因為市區太多樹木倒伏及修剪，才會委外給廠商處理，這家廠商是第一次合作，沒想到會出這種狀況，已要求廠商盡速依照依照相關規定做好修剪作業。

「老菩提樹一定很痛吧！日式宿舍區的樹都像斷掉的手臂，唉！怎麼會這樣傷害呢？」民眾看了都很痛心，也很難理解「文化局怎麼會這樣修樹？」姚小姐說，新化入選觀光局經典小鎮，疫情後才要迎接遊客，交通局才在武德殿旁設T-Bike站，樹木卻修成這麼難看。