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政院補助超過1億 嘉義縣臥龍橋動工 預計明年底完工

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁與議員姜梅紅、蔡奇璋、蔡瑋傑等人，上午由建設處長郭良江陪同，視察臥龍橋改建工程工地。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁與議員姜梅紅、蔡奇璋、蔡瑋傑等人，上午由建設處長郭良江陪同，視察臥龍橋改建工程工地。圖／嘉縣府提供

嘉義縣157線道臥龍橋，是通往東石鄉及布袋鎮重要交通要道，因橋底高程過低，通水斷面不足，阻礙河道排水，行政院長蘇貞昌2年多前視察，宣布補助1億4千萬元，卻碰上營建工程建材漲、疫情缺工等因素，工程流標多次，追加3千萬元才順利在4月開工，預計明年底完工，本月底規畫小型車改道舊橋通行。

縣長翁章梁與議員姜梅紅、蔡奇璋、蔡瑋傑等人，上午由建設處長郭良江陪同，視察臥龍橋改建工程工地，當時蘇貞昌視察允諾全額補助嘉縣7個鄉鎮，包含臥龍橋共9座特殊風險橋梁3億8771萬元，目前另一座老舊重要橋梁龍宮橋也因營建建材漲，還未發包。

臥龍橋因疫情嚴重，營建原物料漲，招標作業困難，爭取補助追加預算3千萬元，4月16日才開工，舊臥龍橋1998年6月竣工，因梁底高度不足且橋梁上部結構阻水面積大，導致荷包嶼排水幹線遇大雨溪水暴漲，水位淹沒橋面，水流沿橋梁向南北鄉鎮淹沒，形成防汛缺口。

建設處說，改建工程以最經濟實惠工法，達到最大效益，採用II型抗硫水泥防止鋼筋混凝土鏽蝕，提升橋樑使用年限；梁底抬高2.63m ，提高通水斷面，符合荷包嶼排水系統25年洪水位，提升防洪效益；耐震設計符合公路橋樑耐震設計規範，可抵抗震度6級地震，保證結構耐久性無虞；拆除舊臥龍橋，防堵破堤缺口，可有效提升防洪效能。

臥龍橋將在9月底進行改道，規畫小型車改道至舊橋通行，縮短小型車南北往返距離，將對地方交通衝擊降到最低；翁章梁說，臥龍橋是大家關心的橋，工程完成後，通水斷面橋梁都會升高，未來遇大雨，不會再造成交通阻隔，指示建設處「用最好態度，鄉親方便角度積極處理！」

嘉義縣長翁章梁與議員姜梅紅、蔡奇璋、蔡瑋傑等人，上午由建設處長郭良江陪同，視察臥龍橋改建工程工地。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁與議員姜梅紅、蔡奇璋、蔡瑋傑等人，上午由建設處長郭良江陪同，視察臥龍橋改建工程工地。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（右二）與議員姜梅紅、蔡奇璋、蔡瑋傑等人，上午由建設處長郭良江陪同，視察臥龍橋改建工程工地。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（右二）與議員姜梅紅、蔡奇璋、蔡瑋傑等人，上午由建設處長郭良江陪同，視察臥龍橋改建工程工地。圖／嘉縣府提供

疫情 翁章梁

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