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疫情趨穩 南市藝術進區首場周日安定登場
疫情趨穩，戶外活動陸續開放，台南市 「2021藝術進區」自9月5日至11月27日，為期3個月至南市各區走透透，由14個國內知名表演團隊，進行20場戶外大型演出及10場推廣性演出。
市府文化局上午在新營中心舉行記者會對外說明活動內容，台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山等人出席，首場本月5日周日晚上7點將在安定區公所運動休閒公園邀請秀琴歌劇團演出《喚魔香》。
今年活動場次規畫，安排善化、新市、安定、佳里、麻豆、新化、永康、仁德、安南、龍崎、官田、南化、七股、北門、左鎮、下營、柳營、後壁、鹽水、大內區共20場戶外表演場次。
另10場校園或社區推廣互動演出在關廟、西港、玉井、楠西、山上、東山、白河、學甲、將軍、六甲區。
黃偉哲表示，藝術進區將表演藝術活動深入南市各角落，推動在地藝文扎根成效已在各區不斷成長中，今年邁入第十一周年，整體活動內容逐年提升精彩度，讓市民能享受優質的藝文體驗。
今年演出團隊除「舞鈴劇場」、「O劇團」、「豆子劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」、「如果兒童劇團」、「表演家合作社劇團」、「栢優座」、「臺灣豫劇團」、「FOCA福爾摩沙馬戲團」、「偶偶偶劇團」、「紙風車劇團」等，也有在地優秀團隊「秀琴歌劇團」、「雞屎藤舞蹈劇場」、「古都掌中劇團」等14個團隊，節目澎湃多元。
藝術進區節目訊息，可以搜尋藝術進區粉絲專頁(https://www.facebook.com/artstodistrict/)
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