台南今年第5例日本腦炎 住院治療中

台南市政府衛生局今天公布台南市新營區新增1例日本腦炎確診病例，這是台南今年第5例日本腦炎，也是全國第26例，目前病患住院治療中。

台南市政府衛生局今天指出，台南今年第5例日本腦炎確診病例，病患是新營區50多歲男子，有糖尿病史，8月18日晚上開始出現發燒、意識改變症狀，由家屬送到柳營奇美醫院急診就醫後住院治療。

醫師檢查發現病患有疑似腦膜炎症狀，8月26日通報日本腦炎並進行鑑別診斷，衛生福利部疾病管制署今天綜合研判陽性；目前病患仍住院治療中。

衛生局調查，病患近期無國內外旅遊史，平日活動地點僅在住家及工作地，居住地附近2公里範圍內有豬舍及水稻田等高風險環境，研判在附近感染可能性較高。

衛生局已和疾管署及國家衛生研究院專家學者調查評估及掛燈防治，台南市政府環保局也展開環境清消，且呼籲鄰近豬舍加強防蚊滅蚊措施及適齡豬隻疫苗施打，豬舍周遭環境注意環境整潔，清除廢棄容器，以降低病媒蚊孳生風險。

台南今年5例日本腦炎確診病例，2例在白河區，歸仁區、下營區、新營區各1例，多集中在養豬場和水稻田較密集的溪北地區。

疾管署監測資料顯示，台灣日本腦炎病例多發生於每年5月至10月，其中6月至7月是流行高峰；傳播日本腦炎病媒蚊主要是三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，病媒蚊孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，豬隻是病毒最主要的增幅宿主。

大多數感染日本腦炎的人無明顯症狀，少數會出現發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重可能有精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。