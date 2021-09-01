佛心！家長協會理事長自購隔板送嘉義縣偏鄉學校

新冠疫情下今天開學，防疫物資午餐用的隔板，缺貨搶手，嘉義縣許多國中小學為採購沒著落憂心，嘉義縣家長協會理事長蘇正煌自掏腰包採購，開學前，主動送到學校，讓校長教師家長感動，直說，「感謝理事長，有您真好」；至於偏鄉小校，縣府防疫指引，只要可保持1.5公尺社交距離，不強制要求使用隔板。

民和國小校長劉秀燕說，由衷感謝最關心偏鄉教育的嘉縣家長協會理事長蘇正煌，「午餐隔板」是開學必備物品，但目前大缺貨，蘇正煌早已自掏腰包購置無毒、無金屬、無甲醛存留，符合教育部規定的午餐用隔板。

蘇正煌一一打電話給偏鄉學校，詢問是否需要，還自己送到學校，民和雖早訂購，但廠商供不應求，只能先提供120個，還短少60個，蘇正煌親自送到，讓開學後學生都能安全學習。感謝蘇正煌對教育無私的愛。

高國中小學今天開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，縣府獲教育部補助300萬元防疫經費，包括補助每名學生70元採購隔板等，由於縣轄偏鄉小校多，為避免隔板之亂，執行困難，百人以下偏鄉小校只要可保持1.5公尺社交距離，不強制要求使用隔板，可運用補助經費購買相關防疫物資。