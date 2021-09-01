嘉縣焚化廠用牠來消化廚餘 防堵非洲豬瘟還能當飼料

為防堵非洲豬瘟，今起禁廚餘養豬，各機關、學校、餐廳、旅館擔心廚餘無人清運，嘉義縣環保局協調廚餘清運業繼續清運，廚餘水分瀝乾分類，清運焚化爐焚化，另繼續補助學校、社區，用昆蟲黑水虻設施去消化廚餘，目前有30個學校、社區用黑水虻設施。

2年前，環保署與農委會推動廚餘減量回收再利用，環保局推廣社區學校自主堆肥，為讓廚餘多元再利用，推動昆蟲「黑水虻」消化廚餘，達成廚餘零廢棄目標，共30所學校社區投入「養虻」，讓廚餘回收占垃圾清運量比率達8.3％，創廚餘回收率新高，獲環保署頒發107年度全國廚餘回收再利用績效評鑑特優獎。

黑水虻是僅次於蜜蜂，對人類最有用昆蟲，牠是雙翅目水虻科的腐食性昆蟲，在自然界以廚餘、動物糞便、動植物屍體等腐爛有機物為食，是自然界碎屑食物鏈重要一環，除了分解，牠的幼蟲是很好的蛋白質，可以餵食雞豬，完成生態循環。

可分解廚餘又有營養價值黑水虻，是熱門昆蟲，嘉義縣邑米社區大學理事長吳孟昆研究多年，研發申請專利黑水虻飼育系統，讓學校社區不再困擾缺乏黑水虻幼蟲。

黑水虻幼蟲可以強力分解廚餘，邑米社大學推動多年，在民和國小和社大農場有成果，教育處透過社大擴大學校投入養虻，環保局補助經費，黑水虻飼育系統採用自然生物鏈，無須用手飼養，不僅實現廚餘自動化處理，還可融入到循環農業。