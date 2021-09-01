開學日適逢地牛翻身 台南師生：震撼教育收心

據中央氣象局地震觀測網即時地震測得，今天清晨6時27分56秒，北緯23.27度，東經 120.72度，位在高雄市那瑪夏區，地震深度12.3公里，發生芮氏規模4.9地震，台南市楠西4級、安平區也有2級，今天適逢9月1日開學日，即有家長表示，開學第一天就被地震給震醒了。台南市消防局指出，經初步清查，目前台南並無災情傳出。

雖然台南市區僅2級，不過仍有不少民眾表示，開學日第一天，一早就被地震給震醒了，也給小孩來個「震撼教育」，收收心；因為開學日，警方恢復護童勤務，有員警指出，一早出勤前，隱約感到地牛翻動，所幸上下搖晃程度不大。

因相隔4個月，為避免返校日同學們好久不見相見歡及防疫措施入校影響交通秩序，台南市警局歸仁分局為保護學童上、放學安全及讓家長安心，於開學日，針對轄區內23間國小執行「護童專案」共規畫36名警力、26名民力交通疏導勤務。