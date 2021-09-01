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開學日適逢地牛翻身 台南師生：震撼教育收心
據中央氣象局地震觀測網即時地震測得，今天清晨6時27分56秒，北緯23.27度，東經 120.72度，位在高雄市那瑪夏區，地震深度12.3公里，發生芮氏規模4.9地震，台南市楠西4級、安平區也有2級，今天適逢9月1日開學日，即有家長表示，開學第一天就被地震給震醒了。台南市消防局指出，經初步清查，目前台南並無災情傳出。
雖然台南市區僅2級，不過仍有不少民眾表示，開學日第一天，一早就被地震給震醒了，也給小孩來個「震撼教育」，收收心；因為開學日，警方恢復護童勤務，有員警指出，一早出勤前，隱約感到地牛翻動，所幸上下搖晃程度不大。
因相隔4個月，為避免返校日同學們好久不見相見歡及防疫措施入校影響交通秩序，台南市警局歸仁分局為保護學童上、放學安全及讓家長安心，於開學日，針對轄區內23間國小執行「護童專案」共規畫36名警力、26名民力交通疏導勤務。
新任歸仁分局分局長邱顯良率員至轄內百年老校歸仁國小執行護童專案，並與新任校長羅俊男共同維護學童安全及交通秩序。
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