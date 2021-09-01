嚇!開學及國家地震防災活動首日就碰上地牛翻身

清晨地牛翻身，嘉義縣市許多還在睡夢中民眾被搖醒，山區大埔鄉4級，嘉義市3級，所幸消防局未接獲災情通報，今天是國家防災日地震防災宣導的頭一天，就碰上地牛翻身，讓民眾對1999年9月21日大地震陰影，再度浮現。

嘉義縣消防局說，清晨6點27分震央在高雄市那瑪夏，曾文水庫所在地大埔鄉4級，嘉義市3級，未傳出災情。搖最大的大埔鄉，許多民眾還在睡夢中驚醒；今天又是開學日，許多人被搖醒，提早起床準備上班上學。

消防局說，每年9月21日為「國家防災日」，活動期間為今天上午9點起，至10月10日晚間11點59分止，政府以國家層次規模推廣地震避難知識與技能，模擬地震狀況希望防災觀念能向下扎根，以確保民眾自身安全，落實地震應變準備。

國家防災日及活動原由，是同時加強民眾對地震防災準備，另訂17日上午9點21分，由中央氣象局透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息，請立即進行自主性就地避難演練，即採地震避難3步驟 (趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on) ，避難演練時間約1分鐘。

嘉縣地處觸口斷層、梅山斷層及九芎坑斷層帶上，因此，希望每位縣民平時落實災害防救演練與操作，透過演練，讓大家知道地震發生時如何先保護自己，健全防救災機制，讓全民隨時能擔任救災角色，帶動社區，重視災害，組織健全的防救災體系，將災害損失降至最低，以保障縣民生命、財產安全。活動主網頁及網址: 消防防災館，網址：https://www.tfdp.com.tw。