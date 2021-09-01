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秋節近 台南動保處為蝦健檢兼食安把關

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
秋節近， 台南動保處為蝦養殖戶健檢兼食安把關。圖 ／台南動保處提供
秋節近， 台南動保處為蝦養殖戶健檢兼食安把關。圖 ／台南動保處提供

進入9月天，秋節腳步近，因應市場需求與為消費者食安把關，台南市政府農業局動物防疫保護處，即日受理為養殖業者免費水質及蝦健康檢查，籲請多多利用。

台南市長黃偉哲表示，台灣每年白蝦產量約8000公噸，台南約3200公噸，佔全台約40%，集中北門、學甲、七股和安南區，中秋節將至，消費者可多選購在地生產，品嘗最鮮甜台南好蝦。

農業局長李建裕指出，白蝦飼養型態一般是採取混合養殖，大多與虱目魚、吳郭魚或烏魚混養，水質維護及疾病防治更需小心謹慎。農業局動保處一直以來極力推廣魚蝦健康檢查作為疾病防治，110年度已服務水質檢驗4129件、疾病檢驗1177件，各項檢驗服務不但能讓養殖戶能及早找出病因有效治療，並輔導水產養殖戶正確的用藥及防疫觀念。

動保處提醒養殖漁民，養蝦最重要的就是穩定的水質，如有養殖魚蝦疾病防治的疑問，可電洽該處（06)6322899分機12或22）或忠義辦公室（06)2130958），有專人提供諮詢服務。

動保處另於每周二、四上午9時至12時於北門水產動物疾病檢驗中心駐診，並以定點方式，派遣水產動物行動診療車提供安南區水產動物疾病檢診與水質檢驗相關服務（每周一上午9時至12時於城西里活動中心及每周三於四草里活動中心，歡迎多加利用。

秋節近， 台南動保處為蝦養殖戶健檢兼食安把關。圖 ／台南動保處提供
秋節近， 台南動保處為蝦養殖戶健檢兼食安把關。圖 ／台南動保處提供

水質 健康檢查 北門

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