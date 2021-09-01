秋節近 台南動保處為蝦健檢兼食安把關

進入9月天，秋節腳步近，因應市場需求與為消費者食安把關，台南市政府農業局動物防疫保護處，即日受理為養殖業者免費水質及蝦健康檢查，籲請多多利用。

台南市長黃偉哲表示，台灣每年白蝦產量約8000公噸，台南約3200公噸，佔全台約40%，集中北門、學甲、七股和安南區，中秋節將至，消費者可多選購在地生產，品嘗最鮮甜台南好蝦。

農業局長李建裕指出，白蝦飼養型態一般是採取混合養殖，大多與虱目魚、吳郭魚或烏魚混養，水質維護及疾病防治更需小心謹慎。農業局動保處一直以來極力推廣魚蝦健康檢查作為疾病防治，110年度已服務水質檢驗4129件、疾病檢驗1177件，各項檢驗服務不但能讓養殖戶能及早找出病因有效治療，並輔導水產養殖戶正確的用藥及防疫觀念。

動保處提醒養殖漁民，養蝦最重要的就是穩定的水質，如有養殖魚蝦疾病防治的疑問，可電洽該處（06)6322899分機12或22）或忠義辦公室（06)2130958），有專人提供諮詢服務。