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崑山科大公布台南施政滿意度民調 黃偉哲滿意度76%

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。本報資料照
台南市長黃偉哲。本報資料照

崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心今天公布台南市施政滿意度民調，結果顯示，85％受訪者對市府防疫成果表示滿意，針對市長黃偉哲個人的施政表現也有76.6%的市民表示滿意，市民對黃偉哲的欣賞度也達7成。黃偉哲表示，這次疫情非常戒慎恐懼，台南確診數是六都最少，目前沒有因新冠肺炎陽姓死亡個案，接下來要努力「振興」。

研究計畫主持人公廣系教授莊岳峰指出，疫情考驗的不僅是地方政府首長與行政團隊臨場反應，更是檢視各項措施是否真的「超前部屬」，並獲市民的肯定與滿意。台南市府在疫情期間推出許多智慧科技防疫措施，如「市場智慧防疫分流」、「AI智慧防疫系統」、Line@「台南打疫苗」創新政策，也推出「公版線上直播教學」，累積近900萬觀看人次，同時，在面對突發的群聚感染事件時，在最短時間進行大範圍篩檢，避免疫情擴散，確保市民健康。

民調數據顯示，高達85％民眾對台南市政府的防疫工作表示滿意，不滿意度僅8.8%，整體防疫工作獲得市民普遍認同。另外，多數族群對防疫工作滿意度都在8成以上。

至於市民對市長的整體施政表現，有近77%的民眾表示滿意，不滿意度不到1成。對於市長個人魅力形象的欣賞度，也有高達7成1的市民表示欣賞市長的整體施政特質。

此次研究得知市民現階段關注的主要3大施政議題包括「經濟與就業」、「防疫」、「交通」，20至29歲年輕族群偏重交通問題、35到59歲偏重經濟與就業、60到69歲則重視防疫工作。

黃偉哲說，疫情逐漸進入後疫情時期，大家開始回頭算總帳，尊重這個民調，若疫情不再起來就會繼續朝振興紓困的方向走，目前台南得到不錯的結果，確診數是六都最少，算是交出一個差強人意的成績單，接下來的振興還是要繼續做。

疫情 黃偉哲

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