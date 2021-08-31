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台南安南尚青行動聯盟敬長者慶中秋 防疫不鬆懈

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南尚青行動聯盟與春暉獅子會合作，舉辦「敬長者．慶中秋，防疫再升級」活動。圖／安南尚青行動聯盟提供
台南市安南尚青行動聯盟與春暉獅子會合作，舉辦「敬長者．慶中秋，防疫再升級」活動。圖／安南尚青行動聯盟提供

中秋佳節將近，台南市安南尚青行動聯盟執行長蔡麗青起「敬長者．慶中秋，防疫再升級」活動，今於安南區興安宮前發放柚子及奈米銀噴霧，呼籲大家返鄉探親團圓之際，不要忘了保護老人家的健康，要加強防疫，不要因為中秋佳節的群聚引爆另一波感染。

蔡麗青表示，此次和春暉獅子會合作，發放80歲以上長者每人1顆柚子及1罐奈米銀防疫噴霧，既有尊敬長者慶祝中秋的意義，更要提醒防疫工作不能鬆懈。

春暉獅子會會長郭怡君希望透過柚子的發放，關心老人，她說，許多獨居老人，或是因疫情家人無法返鄉團圓者，獅子會與安南尚青行動聯盟合作，將中秋禮物送到老人手中，讓大家感受到佳節的喜慶和溫暖，也透過最新的消毐噴霧，方便長者使用，時時做好防疫工作。

蔡麗青表示，9月1日起，歡迎安南區80歲以上長者，憑身分證至安南尚青行動聯盟本淵寮辦公室（安中路四段277號）領取柚子和奈米銀噴霧，限量500份發完為止。

中秋 獅子會 奈米

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