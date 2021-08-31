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台南6家診所提供免費新冠肺炎快篩劑 名單看這裡
如果出現呼吸道症狀、懷疑自己是否染疫，台南市目前有6家診所提供免費的快篩試劑，供民眾篩檢，如果篩出陽性，必須進一步接受PCR核酸檢測加以確認。
這6家診所的名單是安平區的吳國堯小兒科、中西區的李朝泰小兒科、安南區的陳本全家庭醫學科、北區的劉伊薰小兒科及永康區的德安小兒科、蔡尚均小兒科診所。衛生局表示，之後名單還會增加。
衛生局表示，這項免費快篩最主要的目的是社區疫情監控，國內目前雖然疫情趨緩，但為防Delta新冠肺炎變異株病毒進入社區，中央疫情指揮中心進行社區監測，2歲以上出現呼吸道症狀的患者、或為2歲以下幼兒的陪同看診者 ，可至台南市6家公費快篩試劑發放診所掛號就醫；經醫師判斷後，發放公費家用快篩試劑及注意事項說明單張，民眾依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料。
台南市衛生局局長許以霖今天在防疫記者會中表示，疫情以來台南市的本土病例共有49例，其中死亡1例，但這例是在住院後已檢測陽轉陰後，死於肺炎。
而疫苗注射以來，目前台南市通報的不良反應有438件，疫苗注射後死亡34人，其中打AZ疫苗是27人、莫德納7人。
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