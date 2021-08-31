台南大廟興學創舉 南管隔空合奏宅錄音樂會

台南社大台江分校大廟興學師生推動社區公民防疫，從五月中旬開始，以線上線下的融合式學習，完成村廟樂團學習課程，昨晚舉辦「大廟電台南管宅錄音樂會」，為社區防疫的新學習行動，留下難忘的「在地記疫」。

社大台江分校執行長吳茂成表示，從5月中旬全國防疫升級後，大廟興學教師社群就運用數位通訊工具，進行線上線下、同步非同步的融合式教學，鼓勵同學在不安的年代，安住在公民學習；同時運用在學校學習的知識技藝，以音樂來關懷人群，發揮音樂藝術安定社會人心的目標。因此，各門課程陸續結束後，包括舞蹈、薩克斯風、粉彩、民俗文化班，南管班師生接力策畫不同型式的線上大廟興學的藝術展演行動，共同開創「防疫新生活學習行動」。

台江分校南管班老師黃俊利指出，這場大廟電台宅錄音樂會是打破南管以往現場演奏的規範，同學們只能在家透過單一項樂器錄音，進行邊聽邊演奏的錄製，在這過程中是需要反覆的練習與多次的錄製，才能選擇一個最好的影片，再進行5項樂器的剪輯合成，這是傳統結合了現代科技3c產品及多媒體軟體才能完成的南管音樂音樂。

北藝大老師黃瑤慧也參加這場大廟電台南管音樂會，她表示，在全國防疫的疫情下，很多藝文活動都已停止，看到台江分校南管班策辦這場宅錄音樂會，很不容易，師生努力練習至圓滿結束，無論是唱或是錄製，合輯和後製都很厲害且用心。

學員林麗雪說，這次大廟電台南管宅錄音樂會，自己參與4首曲目錄製，大約錄製百遍以上，有時會環境音干擾、錄製中忘詞或練到二弦的弦線都斷掉等突發狀況。重錄過程很辛苦，用手機拍攝，會有LNE叮咚聲，又要重新錄製，但是錄到後面，感覺越玩越有趣，練到最後，全部曲子都記於心，不用看譜，熟到心坎裡面。期望疫情快過，大家能聚在一起合奏。