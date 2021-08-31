可以到圖書館讀書了！ 雲縣文觀處圖書館今起開放自修

國內疫情近日有逐漸降溫趨勢，雲林縣政府文化觀光處今天起有條件開放圖書館3樓自修室供讀者使用，同時開放書庫、期刊室及兒童圖書室等部分座位，均採梅花座，且每日清消，讀者入內須消毒手部並全程戴口罩，飲食區域目前則尚未開放。

文觀處表示，圖書館閱讀設施配合防疫，從5月中疫情升溫開始暫停對外開放，如今疫情日漸降溫，自本月24日起，恢復正常開放時間（含夜間開館）為周二至周六上午9點到晚上8點，周日為上午9點到下午5點，館內容留人數增為100人，今再開放自修室共43個座位。

文觀處長陳璧君說，自修室每天上午8點半到9點清潔消毒，對外開放時間為周二至周六上午9點到晚上8點，周一、周日則為上午9點到下午5點，民眾需配合入座並戴口罩，及落實防疫措施。

此外，線上閱讀活動仍持續進行，實體閱讀活動9月開始也復辦，另因應疫情及讀者閱讀需求，圖書館也提高民眾的借閱總冊數為30本，將持續至今年底止。