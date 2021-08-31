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台南新化統一社區老舊道路 市府允重鋪改善經費估400萬

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右5）走訪新化統一花園別墅社區，允諾為舊社區道路進行改善。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲（右5）走訪新化統一花園別墅社區，允諾為舊社區道路進行改善。圖／台南市府提供

台南市長黃偉哲走訪新化統一花園別墅社區，視察關心逾20年的老舊社區道路現況，允諾進行改善經費預估約400萬元，黃偉哲要求工務局盡速完成社區道路改善，並進行社區側溝及樹木巡檢維護，早日提供鄉親安全的交通與生活環境。

黃偉哲表示，新化統一花園別墅社區的公共設施，和台南新有些2、年的老社區公共設施都需要更新，道路的產權已移交給公所，南市府將做比較好的改善規畫。指示工務局首先要把道路翻修，接著把側溝巡檢暢通，避免大雨造成社區淹水，其次對於影響公共安全的樹木也一併修剪或移植，最後為保障居民生命財產安全，將評估增設監視器，未來市府一定全力支持提供鄉親更好的生活環境。

新化區統一花園別墅社區於81年由統上建設公司規劃興建，整體面積達2萬5000坪，現約有600戶居民，共2,000餘人，社區內道路寬度約6至12公尺、長度約978公尺，因道路開闢迄今已20多年，鋪面老化龜裂嚴重，恐影響住戶交通安全。

黃偉哲率工務局長蘇金安、新化區長吳金喜等前往，地方民代及住戶都十分關心，黃偉哲責成工務局藉由道路接管企劃全面改善，將可提供居民平坦、安全又舒適的用路環境，解決社區多年來道路損壞難行的困境，並針對社區側溝及樹木辦理巡檢維護，以避免水患及保障居民生活安全。；另居民也提到社區籃球場及網球場等設施老舊，期待公部門能夠協助修繕，提供青少年學生及社區有正常運動休閒場所。

黃偉哲 監視器

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