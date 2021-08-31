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注意！曾文溪左岸西港大橋下游水防道路 1日起施工封閉

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文溪左岸西港大橋下游水防道路1日起施工封閉。圖／台南市工務局提供
曾文溪左岸西港大橋下游水防道路1日起施工封閉。圖／台南市工務局提供

台南市府為解決曾文溪左岸堤防西港大橋下游水防道路路面低窪，造成防汛期間，水防道路人、車無法通行，向經濟部水利署第六河川局爭取補助經費4500萬元，進行水防道路改善工程，自9月1日起為期2個月將封閉道路施工，用路人可依指示牌提前改道或改走臨近道路，現場也有交管人員指揮繞道行駛。

工務局表示，水防道路改善工程將原路面提升約79公分，改善長度1607公尺，將本路段提升作為一般道路使用，以促進當地交通發展，提供行車及用路人舒適、安全的道路環境。

水防道路施工構造物已完成，將進行路面加高，自9月1日零時起至10月31日24時止，封閉道路施工；並配合施工階段開放部份區域通行，屆時請用路人依指示牌提前改道，現場也有安排交管人員指揮繞道行駛路線。該項改善工程完成後，將可解決溪港大橋下游水防道路遇雨成災，影響民眾出入不便之苦。

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