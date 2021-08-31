台南偏鄉七股湧入逾百萬善款 來自這些愛心企業和人士
台南七股區長顏文穗在7月底疫情降級後，拜會地方經營事業有成企業及地方人士，提及七股區因地處偏僻、謀生不易，經濟弱勢人口頗多，政府資源有限，對弱勢族群及邊緣戶無法全面提供周延的照顧。七股區企業主及地方人士聞後紛紛慷慨解囊，總計募得一百萬元以上。
區長顏文穗表示，善款從1萬元到33萬元不等，捐助者包括煌鎧金屬有限公司、神奇假髮有限公司、瀚祥建設有限公司、帝固鑽石企業有限公司、萬興興業有限公司、宥力翔股份有限公司、宏羽實業社、穩展金屬興業有限公司、昇鴻企業工程行、彩洋貿易有限公司、陳耀忠先生、邱昆正先生、陳士杰先生、陳碧宗先生、黃文典先生，而在地琦程實業有限公司張慶鐘董事長也捐助本區獨居老人每人1件羽絨外套，市價10萬8千元，共募得120萬元善款。
顏文穗說，很感動這些七股出身的在地企業主及熱心人士在經營事業之餘，樂善好施，充分發揮人飢己飢、人溺己溺精神，值得學習。這種七股人照顧七股艱苦人情操令人感動。市長黃偉哲期勉區長要照顧好區內弱勢族群，期盼透過捐贈善行，能有拋磚引玉的效果，號召更多企業、團體、個人加入資助行列，讓七股區的行善團能發揮功能共同幫助弱勢民眾度過難關。
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