台南偏鄉七股湧入逾百萬善款 來自這些愛心企業和人士

台南七股區長顏文穗在7月底疫情降級後，拜會地方經營事業有成企業及地方人士，提及七股區因地處偏僻、謀生不易，經濟弱勢人口頗多，政府資源有限，對弱勢族群及邊緣戶無法全面提供周延的照顧。七股區企業主及地方人士聞後紛紛慷慨解囊，總計募得一百萬元以上。

區長顏文穗表示，善款從1萬元到33萬元不等，捐助者包括煌鎧金屬有限公司、神奇假髮有限公司、瀚祥建設有限公司、帝固鑽石企業有限公司、萬興興業有限公司、宥力翔股份有限公司、宏羽實業社、穩展金屬興業有限公司、昇鴻企業工程行、彩洋貿易有限公司、陳耀忠先生、邱昆正先生、陳士杰先生、陳碧宗先生、黃文典先生，而在地琦程實業有限公司張慶鐘董事長也捐助本區獨居老人每人1件羽絨外套，市價10萬8千元，共募得120萬元善款。