業者購地設太陽能板種電 嘉義東石鄉民急跳腳要求搬離

嘉義縣東石鄉海埔新生地近年發展迅速，透天住宅櫛比鱗次，但今早有住戶抗議，有業者買下東石幼兒園旁建地，廣設太陽能板「種電」，擔心危及住戶及幼兒安全，住戶要求業者另擇他地，業者表示將辦說明會，傾聽民意；縣府經濟發展處表示，業者行為無違法疑慮。

今天上午9時許，東石鄉觀海二路和黎明二路路口集結約15位鄉民，掛上白布條並高喊口號，抗議建商於住宅區附近建地設太陽能板，擔心影響周邊居民健康。

黃姓鄉民說，這片土地鄰近住宅區，旁邊還有幼兒園，擔心影響住戶健康；吳姓鄉民擔心太陽能板造成沿海污染，導致蚵農損失。

東石村長黃錫雄建議業者將太陽能板移至更郊區農地，不能影響村民生活，東石漁人碼頭在縣政府支持下漸漸發展。

縣府經發處表示，該片土地為私人用地，共2案，各660平方公尺，屬於甲種用地可合法供太陽能光電使用，但也要求業者光電板必須離地2公尺以上。