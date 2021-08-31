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業者購地設太陽能板種電 嘉義東石鄉民急跳腳要求搬離

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉居民抗議業者於建地興建太陽能板，擔心安全疑慮，今早9時集結抗議。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣東石鄉居民抗議業者於建地興建太陽能板，擔心安全疑慮，今早9時集結抗議。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣東石鄉海埔新生地近年發展迅速，透天住宅櫛比鱗次，但今早有住戶抗議，有業者買下東石幼兒園旁建地，廣設太陽能板「種電」，擔心危及住戶及幼兒安全，住戶要求業者另擇他地，業者表示將辦說明會，傾聽民意；縣府經濟發展處表示，業者行為無違法疑慮。

今天上午9時許，東石鄉觀海二路和黎明二路路口集結約15位鄉民，掛上白布條並高喊口號，抗議建商於住宅區附近建地設太陽能板，擔心影響周邊居民健康。

黃姓鄉民說，這片土地鄰近住宅區，旁邊還有幼兒園，擔心影響住戶健康；吳姓鄉民擔心太陽能板造成沿海污染，導致蚵農損失。

東石村長黃錫雄建議業者將太陽能板移至更郊區農地，不能影響村民生活，東石漁人碼頭在縣政府支持下漸漸發展。

縣府經發處表示，該片土地為私人用地，共2案，各660平方公尺，屬於甲種用地可合法供太陽能光電使用，但也要求業者光電板必須離地2公尺以上。

業者表示，土地取得合法，但會尊重居民意見，9月4日晚間將於先天宮舉辦說明會，彙整民眾看法，做出適當決策。

嘉義縣東石鄉居民抗議業者購買建地約600平方公尺，廣設太陽能板擔心危及鄰近住戶安全。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣東石鄉居民抗議業者購買建地約600平方公尺，廣設太陽能板擔心危及鄰近住戶安全。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣東石鄉居民抗議業者於建地興建太陽能板，擔心安全疑慮，今早9時集結抗議。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣東石鄉居民抗議業者於建地興建太陽能板，擔心安全疑慮，今早9時集結抗議。記者莊祖銘／攝影

東石 幼兒園 漁人碼頭

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