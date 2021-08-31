台南觀光公車「菱波官田線」 9/4通車

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今天宣布推出新的觀光公車路線「台灣好行-菱波官田線」，將行經台南市柳營、官田、新化及新市等行政區眾多景點，9月4日通車。

台南市長黃偉哲等人今天出席西拉雅國家風景區管理處「台灣好行-菱波官田線」通車記者會。他表示，台南有許多風景名勝，古城區有古蹟和歷史文化建物，原台南縣有山光水色，山海非常漂亮，串聯這些景點需要開闢觀光公車路線。

黃偉哲說，「菱波官田線」是台南市第6條觀光公車路線，串聯烏山頭水庫、新化老街、南科考古館等景點，希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步解封後，全國遊客到台南觀光。

西拉雅國家風景區管理處表示，「菱波官田線」整合沿線觀光景點，未來將和周邊業者聯合推出專屬優惠和套票，包含八田與一紀念園區的蔦町和菓子、知樂堂琴、新化老街湛露工作室、瓜瓜園、1934街役場古蹟餐廳坊等；另建置「菱波官田」多元特色自行車道，享受節能減碳輕旅行。

「菱波官田線」每週六、日及國定假日行駛，往返共6班次，民眾平日也能線上預約，滿15人就能成團。