嘉市普發現金2000元對象 黃敏惠：限8/24前設籍
配合中央振興五倍券政策，嘉義市政府日前宣布加碼普發現金新台幣2000元；市長黃敏惠今天說，普發對象為8月24日前設籍嘉義市的民眾。待市議會預算通過後，儘快執行。
嘉義市政府表示，黃敏惠24日在市務會議中宣布，搭配振興五倍券政策，嘉義市加碼普發現金2000元。經過多次討論、研議，並秉持公平公開原則，訂定普發對象為今年8月24日前設籍嘉義市者。
黃敏惠強調，市府將提出追加減預算，等待市議會審議預算通過後，就會儘速執行普發。
黃敏惠說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各行各業影響甚鉅，市府決定普發2000元，這是非常時期的作為。嘉義市政府量力而為，並沒有舉債，把歲計賸餘節省下來的錢，普發給每一名市民。
黃敏惠指出，嘉義市宣布普發現金後，宗教團體也紛紛響應，將針對低收入戶、中低收入與邊緣戶家庭加碼，協助他們度過難關。
嘉義市民政處表示，根據戶政資料顯示，嘉義市每天平均遷入戶口有30多件，但自24日市府宣布普發現金後，25日至27日連續3天每日遷入戶口有6、70件，明顯成長許多，不過，是否與普發現金2000元有關，還有待觀察。
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