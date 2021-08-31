雲林良品中市行銷 搶攻中秋節商機

看好中秋節送禮商機，雲林縣政府今天在台中大遠百舉辦「雲林良品」通路上架活動，副縣長謝淑亞表示，雲林擁有各種農林漁牧優質產品，希望將雲林幸福與大家分享。

雲林縣政府與遠東百貨合作，今天在台中大遠百舉辦「雲林良品，禮贈讚好」中秋挺食尚通路上架活動，於中秋節檔期在全台大遠百異國食品館專櫃推出雲林良品專區，謝淑亞帶領當地雲林良品廠商前來行銷多項農特產品。

謝淑亞表示，過去她經常為買菜而煩惱，自從發現雲林良品後，買菜不用再煩惱，雲林縣農林漁牧產品都有，現在大家都在擔心非洲豬瘟，而雲林縣從民國107年就全面禁止廚餘養豬，請大家安心享用雲林的豬肉產品，雲林還生產好醬油、咖啡及其他油品，希望將雲林幸福與大家分享。

謝淑亞指出，這次精選雲林良品28家廠商、26樣組合商品於大遠百上架販售，要讓大家眼睛為之一亮，中秋佳節不管送禮或自用兩相宜，讓雲林良品陪伴大家度過中秋節。

遠東百貨營運長林彰豊指出，這次上架的產品都經過雲林縣政府的嚴格把關，希望能讓消費者感受在地好味道，也讓大家對雲林產品有更深的認識。