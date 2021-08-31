台南麻豆文旦節9月5日登場 黃偉哲將嚴查冒充麻豆文旦

台南市麻豆文旦節9月5日將在總爺藝文中心登場，台南市長黃偉哲今天在記者會時表示，麻豆文旦全台有名，也是中秋佳節送禮的首選，台南產區的麻豆文旦有獨特的酸甘甜滋味，今年台南文旦上市得早又賣得好，難免有其他地方的文旦可能會冒充麻豆文旦，會嚴格加以查察，凡是沒有經過農會及公所認證的文旦，如果擅自使用麻豆文旦的商標權的話，或者是冒充麻豆文旦的話，會嚴格加以取締。

黃偉哲說，真正的麻豆文旦已經賣得很好了，但為什麼還要再辦文旦節？是好還要更好，讓麻豆文旦賣到搶手、賣到漲價、賣到讓大家都愛吃，不然以台南麻豆文旦這麼好的東西，其實不需要再去東森、再去其他的通路來促銷。 為什麼要促銷？就是要讓更多人知道，讓銷路打得更開，然後市場打得更大，這樣農民的收益才會好，。

黃偉哲表示，平常就要努力做好通路，萬一豐收或通路減少的時候，像今年初鳳梨的突然間中國大陸通路封起來，讓你措手不及，所以通路不能只銷到中國大陸，也可以銷到別的地方去，把通路分散，從鳳梨、芒果及文旦都是這樣的態度，這是台南最重要的農特產品，要把它顧好。

黃偉哲也允諾，文旦季節過後，農民要進行疏枝，要進行修剪，以備來年的文旦的生產，已特別請環保局加收文旦的樹枝，方便農民來做接下來剪枝的動作，請農民放心會幫大家處理好。