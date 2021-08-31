聽損福音！雲縣獲贈千副助聽器 張麗善：盼提高配戴率

雲林縣老年人口排名全國前3名，其中不乏長者有聽力退化問題，縣府統計，實際到輔具中心申請助聽器的長者不到3％，相較老花眼鏡配戴率少了10倍，經斗六地區5處扶輪社奔走媒合，縣府今天獲元健公司捐贈1200副助聽器，除將分送予聲暉協進會、聽語障協進會、各老人會，其餘則發放兌換券，並置放在輔具資源中心及各輔具據點，提供有需要的民眾憑券測驗聽力，符合資格即可領取1組助聽器。

縣長張麗善說，據研究指出，相較聽力正常的老人，輕度、中度及重度聽力損失者，罹患失智症風險分別增加2、3及5倍，顯示聽力損失程度愈高，罹患失智症風險愈大，有聽力問題的長者，智力受損時間將提早3年，智能衰退速度也快30至40％。

張麗善說，高齡者助聽器配戴率約3%，相較老花眼鏡配戴率30%，使用率不高，主因多為在乎外在形象或外界觀感，而選擇耳內型助聽器，效益可能不見得比較好，最後選擇直接不戴。

出身宜蘭的元健助聽器創辦人吳志賢說，他的妹妹是先天性聽力損失者，因聽覺神經發育不完全而影響發音，雖然人生走了不一樣的路，但仍樂觀聽天命，從事適合自己身體狀況的餐廚工作。

吳志賢說，在往昔一份薪水約3、4千元的年代，一副助聽器就要1萬多元，是一個人好幾個月的薪水，因為妹妹，他求學念電子科系，也因此發現可以自己做助聽器，投入醫療輔具產業。

吳志賢同時是扶輪社友，前年開始他發起天籟列車活動，從故鄉宜蘭啟動，陸續在新北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄及花蓮等縣市捐贈助聽器，此次首度到雲林，未來可望繼續引進資源，幫助雲林鄉親。

張麗善說，一副基本款助聽器市價約6千至8千元，而具降噪、多頻道或有指向性麥克風等功能的耳掛、耳內型電子助聽器，至少要3萬元起跳，此次元健公司提供的助聽器，每副市價達1萬2000元，有藍芽、8頻道及降噪功能，CP值相當高。