台南多一條觀光公車！台灣好行─菱波官田線9月4日開行

台南市第6條觀光公車路線「台灣好行-菱波官田線」將從9月4日開行，經由新營、官田、新化及新市、南科等景點，開行第1個月特別推出通車優惠，從9月4日至9月26日開行期間，只要在官田遊客中心上車或是在官田遊客中心下車，此段車程通通免費，未來還會陸續規劃各項套票與優惠項目，邀請遊客搭乘「台灣好行」共同響應低碳旅遊。

西拉雅風管處表示，繼「台灣好行-關子嶺線」，今年再新增「台灣好行-菱波官田線」，菱波官田線以入選經典小鎮3.0的官田串聯周邊景點，是一條富有自然文化的觀光路線，烏山頭水庫全台最大親水公園，旁邊是以日本石川縣為藍圖，引進日本木匠技術興建的「八田與一紀念園區」，使用套票還有浴衣和和菓子體驗優惠；

還有小江南美稱的「尖山埤江南渡假村」，提供套票住宿優惠，；經典小鎮新化老街的華麗建築立面及特色百年老店，木造的日式文青小店，及古蹟餐坊、楊逵文學館和展演地；有小陽明山美稱的「川文山森林生態保育農場」；現代科技與歷史的結合有28處出土遺址的「南科考古館」。

「台灣好行-菱波官田線」每周六、日及國定假日行駛，每日往返共6班次，平日採線上預約需求反應式公車服務系統(DRTS)，滿15人即可成團，套票販售實體通路有統一超商ibon、新營客運，以及易遊網、可樂旅遊、旅遊達人網、I-Want愛玩網等線上通路（詳情請見台灣好行官方網站）。

西拉雅管理處處長許主龍表示，未來將與周邊業者聯合推出各種專屬優惠與套票，有八田與一紀念園區的蔦町和菓子、知樂堂琴齋、新化老街的湛露工作室、瓜瓜園、1934街役場古蹟餐廳坊等，給予旅客最實際的優惠，鼓勵民眾搭乘公共運輸工具遊玩；管理處與官田區公所及公路總局共同建置「菱波官田」多元特色自行車道，像烏山頭水庫湖濱會館已購置10多輛腳踏車，民眾可以騎乘自行車來回，穿梭在菱波官田自行車道上，享受節能減碳輕旅行。