台南多一條觀光公車！台灣好行─菱波官田線9月4日開行
台南市第6條觀光公車路線「台灣好行-菱波官田線」將從9月4日開行，經由新營、官田、新化及新市、南科等景點，開行第1個月特別推出通車優惠，從9月4日至9月26日開行期間，只要在官田遊客中心上車或是在官田遊客中心下車，此段車程通通免費，未來還會陸續規劃各項套票與優惠項目，邀請遊客搭乘「台灣好行」共同響應低碳旅遊。
西拉雅風管處表示，繼「台灣好行-關子嶺線」，今年再新增「台灣好行-菱波官田線」，菱波官田線以入選經典小鎮3.0的官田串聯周邊景點，是一條富有自然文化的觀光路線，烏山頭水庫全台最大親水公園，旁邊是以日本石川縣為藍圖，引進日本木匠技術興建的「八田與一紀念園區」，使用套票還有浴衣和和菓子體驗優惠；
還有小江南美稱的「尖山埤江南渡假村」，提供套票住宿優惠，；經典小鎮新化老街的華麗建築立面及特色百年老店，木造的日式文青小店，及古蹟餐坊、楊逵文學館和展演地；有小陽明山美稱的「川文山森林生態保育農場」；現代科技與歷史的結合有28處出土遺址的「南科考古館」。
「台灣好行-菱波官田線」每周六、日及國定假日行駛，每日往返共6班次，平日採線上預約需求反應式公車服務系統(DRTS)，滿15人即可成團，套票販售實體通路有統一超商ibon、新營客運，以及易遊網、可樂旅遊、旅遊達人網、I-Want愛玩網等線上通路（詳情請見台灣好行官方網站）。
西拉雅管理處處長許主龍表示，未來將與周邊業者聯合推出各種專屬優惠與套票，有八田與一紀念園區的蔦町和菓子、知樂堂琴齋、新化老街的湛露工作室、瓜瓜園、1934街役場古蹟餐廳坊等，給予旅客最實際的優惠，鼓勵民眾搭乘公共運輸工具遊玩；管理處與官田區公所及公路總局共同建置「菱波官田」多元特色自行車道，像烏山頭水庫湖濱會館已購置10多輛腳踏車，民眾可以騎乘自行車來回，穿梭在菱波官田自行車道上，享受節能減碳輕旅行。
台南市長黃偉哲也大力住薦，菱波官田線串聯讓原台南縣地方軸心中心帶的觀光路線能夠串聯起來，希望將來可以和許多旅遊業者搭配，是高載客率及觀光路線，迎接疫後的國旅潮。
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