快訊

獨家專訪黨產會主委林峯正：再3年完成消滅黨產會目標

美駐聯合國前大使：台灣不是阿富汗 環球時報說法可恥

台南道安重點計畫 傷亡人數最高路段優先推動

中央社 / 台南31日電

台南市政府今天宣布，9月起將同步執行「易肇事路段改善」、「自撞交通事故防制」、「高齡交通事故防制」3大道安重點計畫，以每公里傷亡人數最高的路段優先推動。

台南市政府交通局長王銘德今天指出，台南市幅員遼闊，都會和鄉鎮並存，高齡人口比例偏高，各行政區交通事故差異極大，道安團隊9月起將同步執行「易肇事路段改善」、「自撞交通事故防制」、「高齡交通事故防制計畫」3大道安重點計畫。

他表示，3大道安重點計畫將對事故熱區進行防制，短期加強執法力度與準度，中長期改善道路與交通設施，並搭配多元管道推動交安教育宣導，以降低交通事故。

3大道安重點計畫中的「易肇事路段改善」，多集中於市區人口稠密區域，以每公里傷亡人數最高路段（崇善路、西門路2段、健康路1段、開元路、民生路2段）優先推動。

「自撞交通事故防制」多集中於省道，以每公里自撞傷亡人數最高路段（台20線3處、台17甲1處、台19線1處、台17甲1處）進行改善，加強超速與酒駕取締，強化路側設施。

「高齡交通事故防制」以交通事故高風險的白河區、永康區、官田區及中西區為守護對象，推動各項體驗式道安教學，強化用路風險意識，檢視高齡者通行空間安全性與連續性，及路口設施是否完善，並強力執法，全面守護長者用路安全。

白河 酒駕

延伸閱讀

疫情影響訂單爆增 6、7月機車外送員車禍1死、312人傷

雲林路面劣化道安堪憂 公路總局允諾投2億改善

海地地震傷亡慘重 黑道也停戰助救災

怕！新北每天機車事故近90件 警方打算這麼做

相關新聞

搶攻企業員工旅遊大餅！台南推多項優惠並補助藝文表演

疫情趨緩，台南市為振興觀光，迎接每年度的企業團體員工獎勵旅遊，明天起推出「企業團體旅遊方案」2.0，只要是企業團體福委會...

黃偉哲首鬆口！台南加碼振興券「抽房子」有著落了

台南市長黃偉哲今天出席台灣好行官田菱波線通車記者會透露，加碼振興券「抽房子」的好消息，且標的還是會在善化、南科。

台南多一條觀光公車！台灣好行─菱波官田線9月4日開行

台南市第6條觀光公車路線「台灣好行-菱波官田線」將從9月4日開行，經由新營、官田、新化及新市、南科等景點，開行第1個月特...

台南市姊妹看過來！做子抹或乳攝享內衣店家商品好康

為提醒女性接受乳房與子宮頸防癌檢查，台南市衛生局今年首度與內衣業者合作，只要在合作的EASY SHOP及法朵內衣店家索取...

碳足跡揭露減緩氣候變遷 台南碳標籤數量全國第1

台南市推動企業揭露產品碳排放量，輔導廠商取得環保署碳標籤認證，在全國104項碳標籤產品中占22.5%，為全國之冠；今年將...

不止搭電梯還有專車接送 民雄大士爺祭圓滿落幕

嘉義民雄年度宗教盛事「大士爺文化祭」邁入尾聲，今凌晨1時，高約2公尺的紙紮大士爺神像在信眾齊心祝禱下火化升天；今年受疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。