台南道安重點計畫 傷亡人數最高路段優先推動

台南市政府今天宣布，9月起將同步執行「易肇事路段改善」、「自撞交通事故防制」、「高齡交通事故防制」3大道安重點計畫，以每公里傷亡人數最高的路段優先推動。

台南市政府交通局長王銘德今天指出，台南市幅員遼闊，都會和鄉鎮並存，高齡人口比例偏高，各行政區交通事故差異極大，道安團隊9月起將同步執行「易肇事路段改善」、「自撞交通事故防制」、「高齡交通事故防制計畫」3大道安重點計畫。

他表示，3大道安重點計畫將對事故熱區進行防制，短期加強執法力度與準度，中長期改善道路與交通設施，並搭配多元管道推動交安教育宣導，以降低交通事故。

3大道安重點計畫中的「易肇事路段改善」，多集中於市區人口稠密區域，以每公里傷亡人數最高路段（崇善路、西門路2段、健康路1段、開元路、民生路2段）優先推動。

「自撞交通事故防制」多集中於省道，以每公里自撞傷亡人數最高路段（台20線3處、台17甲1處、台19線1處、台17甲1處）進行改善，加強超速與酒駕取締，強化路側設施。

「高齡交通事故防制」以交通事故高風險的白河區、永康區、官田區及中西區為守護對象，推動各項體驗式道安教學，強化用路風險意識，檢視高齡者通行空間安全性與連續性，及路口設施是否完善，並強力執法，全面守護長者用路安全。