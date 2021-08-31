黃偉哲首鬆口！台南加碼振興券「抽房子」有著落了
台南市長黃偉哲今天出席台灣好行官田菱波線通車記者會透露，加碼振興券「抽房子」的好消息，且標的還是會在善化、南科。
黃偉哲說，吸引消費振興券的方式很多種，抽大獎是最有效的，台南市在振興三倍券的時候有抽2棟房子，帶動整體消費創下歷史新高，最新振興券大家都很關心到底會不會抽，房子他今天也首都鬆口已經有「半棟房子」已經有著落了，但還是希望四方各界能夠來捐款，台南市政府在提供一點經費就可以達到抽房子。
這一棟房子的標的會是坐落在哪裡？黃偉哲透漏還是會在善化、新市一帶，之前有在官田看一棟透天厝，但來看的時候已經賣掉了，所以原則上還是會在善化、新市附近。
但黃偉哲說除了抽房子以外台南市抽汽車還有抽住宿券都加碼，升級像以前是1日券現在是抽10日住宿券，中獎的民眾一年可以安排多次到台南旅行。
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