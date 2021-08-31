碳足跡揭露減緩氣候變遷 台南碳標籤數量全國第1

台南市推動企業揭露產品碳排放量，輔導廠商取得環保署碳標籤認證，在全國104項碳標籤產品中占22.5%，為全國之冠；今年將再輔導2廠商6項產品申請碳標籤，包含菱殼碳產品以及磨石隔熱磚，建構全國第1的大台南低碳希望家園

南市環保局今年將輔導的2家廠商及產品分別是官田烏金社區合作社的5項菱殼碳產品以及晶泰水泥加工廠的「磨石隔熱磚」。菱殼碳具多孔隙，製成的「菱碳吸附包」具有清淨空氣、淨化水質、改善土壤等效果，生產過程中更可有效固碳、達成節能減碳的目標。磨石隔熱磚用於建物能達到隔熱降溫作用，減少室外熱能傳導至室內。

南市目前共有271項產品取得環保署碳標籤認證，包括取得全國第1個公車碳足跡標籤、後壁無米樂生產的「樂活好米」是碳足跡標籤中排放量最低的稻米。台南市2座焚化爐也都得到碳足跡標籤認證，與同型焚化爐處理量相比，排放的二氧化碳量最低，其中永康垃圾焚化廠去年取得全國第1個「垃圾焚化處理服務」減碳標籤。

環保局長謝世傑表示，碳標籤制度可將碳排放來源透明化，每個人都可以簡單地進行低碳消費，共同響應低碳生活，為減緩氣候變遷做出貢獻。碳標籤認證制度的目的，在透過揭露生產過程各階段碳排放來源，供製造廠商檢視及調整產品碳排放量較大的製程，進而執行製程減碳。廠商取得「碳足跡標籤」後，若有5年內碳足跡減量達3%以上，經審查通過後即可取得「減碳標籤」。