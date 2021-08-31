不止搭電梯還有專車接送 民雄大士爺祭圓滿落幕

嘉義民雄年度宗教盛事「大士爺文化祭」邁入尾聲，今凌晨1時，高約2公尺的紙紮大士爺神像在信眾齊心祝禱下火化升天；今年受疫情影響，廟方不搭設舞台改由貨車接送直達火化廠，神明專車接送的景象，就連在地居民都說是頭一次見。

今年受疫情影響，廟方以4米高神壇取代以往大型舞台，嘉義縣長翁章梁晚間11時到場參與祈福法會，先是走樓梯於神像胸口插香，誦經祈福後，工作人員轉動鎖鏈，將高約2公尺的神尊以「搭電梯」方式請下神壇後入轎。

不同以往人力扛轎，今年大士爺神尊搭乘小貨車「專車接送」，直達民雄交流道旁福權火化場，今凌晨12點30分許，與紙紮山神、土地護衛、翰林院等紙紮品一同火化升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜，為普度活動帶來最高潮，也為今年大士爺文化祭劃下句點。