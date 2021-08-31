聽新聞
test
0:00 / 0:00

不止搭電梯還有專車接送 民雄大士爺祭圓滿落幕

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義民雄大士爺文化節祭凌晨1時許，在鞭炮和煙火中圓滿落幕。記者莊祖銘／攝影
嘉義民雄大士爺文化節祭凌晨1時許，在鞭炮和煙火中圓滿落幕。記者莊祖銘／攝影

嘉義民雄年度宗教盛事「大士爺文化祭」邁入尾聲，今凌晨1時，高約2公尺的紙紮大士爺神像在信眾齊心祝禱下火化升天；今年受疫情影響，廟方不搭設舞台改由貨車接送直達火化廠，神明專車接送的景象，就連在地居民都說是頭一次見。

今年受疫情影響，廟方以4米高神壇取代以往大型舞台，嘉義縣長翁章梁晚間11時到場參與祈福法會，先是走樓梯於神像胸口插香，誦經祈福後，工作人員轉動鎖鏈，將高約2公尺的神尊以「搭電梯」方式請下神壇後入轎。

不同以往人力扛轎，今年大士爺神尊搭乘小貨車「專車接送」，直達民雄交流道旁福權火化場，今凌晨12點30分許，與紙紮山神、土地護衛、翰林院等紙紮品一同火化升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜，為普度活動帶來最高潮，也為今年大士爺文化祭劃下句點。

每年大士爺文化祭吸引數萬人湧入民雄，地方人士把這樣盛況稱為「民雄的過年」，今年受疫情影響，遊客人數銳減，翁章梁說，大士爺祭圓滿成功，希望所有鄉親都能平安順遂、事業成功賺大錢。

嘉義縣長翁章梁（右二）和立委陳明文（左二）手持火把，引領背後大士爺神尊進入火化場。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）和立委陳明文（左二）手持火把，引領背後大士爺神尊進入火化場。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）和立委陳明文（左二）手持火把，引領背後大士爺神尊進入火化場。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）和立委陳明文（左二）手持火把，引領背後大士爺神尊進入火化場。記者莊祖銘／攝影
紙紮大士爺神尊在熊熊火光中升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜。記者莊祖銘／攝影
紙紮大士爺神尊在熊熊火光中升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）和立委陳明文（右）等人用手中的火把，點燃紙紮大士爺神尊。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）和立委陳明文（右）等人用手中的火把，點燃紙紮大士爺神尊。記者莊祖銘／攝影

疫情 翁章梁 嘉義

延伸閱讀

鄭南榕女追憶詹益樺 這句話最令她印象深刻

春季阿里山高山優良茶選拔 翁章梁盛讚供不應求

五倍券加碼2千嘉縣議員全聯署通過 翁章梁：財政困難

高雄非洲豬瘟毒肉品來自嘉縣盤商 翁章梁視察豬場防堵

相關新聞

學甲爐碴案 土壤含鉻量超標12倍

台南學甲工業區前年傳出業者私埋廢棄物引發汙染疑雲，全案由檢方偵辦中，立委陳椒華昨邀國產署、環保署等單位會勘爐碴案場，希望...

不止搭電梯還有專車接送 民雄大士爺祭圓滿落幕

嘉義民雄年度宗教盛事「大士爺文化祭」邁入尾聲，今凌晨1時，高約2公尺的紙紮大士爺神像在信眾齊心祝禱下火化升天；今年受疫情...

雲林首座 弱勢童住宿溫馨家園啟用

雲林縣政府於北港鎮北辰國小成立首座住宿型溫馨家園，提供單親或隔代教養等家庭無法照顧的小學生，轉學籍但不轉戶籍來讀，共可容...

嘉市增3合法民宿 黃敏惠掛牌

嘉義市原本僅有1間合法民宿，市府去年底公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，能於範圍內申請民宿，截至昨天已新增「嘉義慢漫民...

明年起 頭胎生育獎勵 台南1萬元

台南市頭胎生育補助6千元為六都最低，市長黃偉哲昨天宣布，明年元旦起，台南市頭胎生育獎勵金提高到1萬元；黃偉哲坦言增加40...

守寡阿嬤 捐逾千萬助單親媽

86歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉26歲守寡後，承接撐起丈夫的磚窯廠事業，並將思念轉化照顧單親媽媽，50年來捐千萬元幫548...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。