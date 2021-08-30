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影／茶湯色澤必須艷紅？ 專家帶你解密「何謂好紅茶」

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣政府委託梅山鄉農會辦理小種葉紅茶評鑑比賽，今天下午公布成績，由竹崎鄉農民林士評獲選特等獎。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府委託梅山鄉農會辦理小種葉紅茶評鑑比賽，今天下午公布成績，由竹崎鄉農民林士評獲選特等獎。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣梅山鄉農會舉辦小葉種紅茶優良茶競賽，今天下午3點評鑑並公佈成績，由竹崎鄉石棹村茶農林士評奪得特等獎，主審郭寬福說，品評標準除了外觀，茶水顏色和香氣也是重點，需要靠農民製作時揉捻的強度和時間

嘉義縣政府委託梅山鄉農會舉辦小葉種紅茶競賽，今年大阿里山地區茶農共繳交152點（每點十二台斤），由農委會茶業改良場魚池分場前前分廠長郭寬福擔任主審，除特等獎外，另選出頭等、金質及優良獎共105人。

郭寬福分析品評標準，茶葉外觀條索必須細緻簡潔；第二茶水顏色必須艷紅，不能是金黃色，農民製茶時需加強揉捻，發酵才會夠；再來是香氣，攪拌過程散發花果香，需靠農民製作時揉捻，栽種時氮肥施用比例也不能太高。

最重要是品嚐起來的感覺，郭寬福說，紅茶湯汁「要強、要濃稠」，製程中揉的不好，加壓過早或太大力，滋味雖強但不順，加熱時間點、加壓強度都是評分關鍵，湯汁入口順暢，吞下去不會變澀才能叫做好的茶湯。

嘉義縣農業處長許彰敏說，今年上半年嘉義山區乾旱後半年又遇豪雨，疫情關係茶農種植意願低，茶葉產量大減2成，但品質仍維持相當水準，價格相較往年仍持平。

農業處連續3年協助推廣小葉種紅茶，市場接受度高，許彰敏說嘉義小葉種紅茶喉韻較北部紅茶好，風味也更獨特，未來希望能朝更高階市場持續推廣。

梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，紅茶在全世界市場較大，阿里山地區海拔高，融合烏龍製作技術，紅茶具花香、餘韻回甘，相當具發展潛力，；梅山鄉農會通過清真認證，讓不少東南亞通路商耳目一新。

嘉義縣政府委託梅山鄉農會辦理小種葉紅茶評鑑比賽，今天下午公布成績，由竹崎鄉農民林士評獲選特等獎。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府委託梅山鄉農會辦理小種葉紅茶評鑑比賽，今天下午公布成績，由竹崎鄉農民林士評獲選特等獎。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣政府委託梅山鄉農會辦理小種葉紅茶評鑑比賽，今天下午公布成績，由竹崎鄉農民林士評獲選特等獎。記者莊祖銘／攝影
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嘉義 農會 農民

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