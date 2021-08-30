台南市市政人事再調動 4區區長換人
台南市政府人事又有調動，今天的市政會議中，除了之前公布的農業局副局長李建裕升任局長，還有安平、中西、柳營及北門區區長也新任，另麻豆與府北戶政所主任也換人，一併宣誓就職。
新任農業局局長李建裕為國立中興大學獸醫學系碩士畢業，原任南市府研究發展考核委員會副主任委員，歷任南市府農業局副局長、專門委員、嘉義縣政府秘書、農業處科長、嘉義縣家畜疾病防治所所長等職務。
此外，新任安平區區長蕭泰華，原任中西區區長，新任中西區區長汪慶龍，原任柳營區區長，新任柳營區區長陳玉惠，原任新營區主任秘書，新任北門區區長張政郎，原任南區主任秘書。新任麻豆戶政事務所主任吳朝立，原任北門區區長，新任府北戶政事務所主任劉秋玲，原任民政局科長。
黃偉哲表示，調動主要是增加歷練，區公所是市政府在地方最重要的治理機關之一，希望公所與地方保持良好互動，在第一線成為市府與市民的溝通橋樑，也期許新上任戶政事務所主任，打造嶄新的、有特色的戶政機關新形象。
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