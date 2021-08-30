歡迎到嘉義漫活！嘉市人文歷史街區3民宿今取得執照
嘉義市長黃敏惠今天下午到「嘉義慢漫民宿」、「八拾二弄文旅」及「拉瓦宅」3家合法民宿，頒發民宿登記證及專用標識牌，感謝業者嘉義市觀光盡一份心力，業者直言「很享受在嘉義慢活」，更鼓勵旅者走進嘉義市巷弄、品嘗在地小吃。
黃敏惠今天下午到3家民宿，頒發嘉義市「具人文或歷史風貌相關區域」民宿證給經營者，市議員蔡文旭、鄭光宏、陳家平，及立委王美惠辦公室主任徐文志，都到場向業者賀喜，也感謝業者爭取背包客、青年學生等觀光族群到嘉義市旅遊。
黃敏惠表示，很高興有很多年輕孩子到嘉義市圓夢，他們將嘉義市有味道的老房子重新整理後開始經營民宿，房間數雖然不多，卻有其特色，尤其每間民宿都有濃濃的人情味、暖暖的溫度，讓入住者有家的感覺，也讓入住者走進巷弄，探訪嘉義市的美麗角落。
「嘉義人情味濃厚！」嘉義慢漫民宿負責人陳盈秀說，老家在台北、她也在台北讀書，畢業後到嘉義打工換宿住1個月，被嘉義市的人情味吸引就離不開了，尤其喜歡和嘉義人互動，走入巷弄、逛進市場，和鄰居、路人或做買賣小販問候、關心互動。
她說，在巷弄裡租1棟房，自己設計、規畫開民宿圓夢，雖然只有3間房，但奾總提醒每位入住者，最好能在非假日到嘉義多住兩晚，感受嘉義生活緩慢步調，以及嘉義的人情味。
陳盈秀笑著說，日前因疫情回北部老家住1個月，明明住在家裡，卻感覺自己已經變嘉義人，已經融入嘉義的生活步調，不習慣台北都會生活。
嘉義市政府去年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，範圍為嘉義市「西側至縱貫鐵路為界及博東路以南、垂楊路以北及新生路以西圍繞之區域(道路中心線以內)」，民眾得依「民宿管理辦法」規定申請經營民宿，公告後有6家業者申請，首波有3家符合規定無違建，並通過消防安檢取得民宿執照。
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