立委台南學甲爐碴案再次現勘 環保局回應了

立法委員陳椒華今再次辦理學甲爐碴案現勘，釐清填埋的爐碴，究竟該認定為違反廢清法的廢棄物，還是不符合再利用的「產品」，並請國產署再次開挖約3公尺深 ，採取土樣檢測及進行二口監測井的地下水採樣，全案深入釐清。

學甲工業區前年傳出業者私埋廢棄物引發汙染土壤疑雲，引起外界關切，全案檢方偵辦中，陳椒華今邀請國產署、工業局、環保署、 台南環保局、當地里長和環保團體一起會勘。

台南社區大學研究發展學會副研究員林政翰在現場以XRF儀器快速檢測重金屬情況，開挖出土石含鉻量達3000ppm，遠超過土壤汙染監測標準175毫克/公斤。時代力量台南黨部主任洪國峰表示，現場開挖約3公尺深大洞，可發現水泥鋪面下是疑似一般土層 ，再來灰色的疑似爐石粉，而地下岩層一直有地下水滲出，地下水質令人憂心。

環保署南區督察大隊及環保局說，當年爐碴再利用用途不需要申報。工業局表示，會根據採樣結果進行分析化驗。台南市政府環保局下午進一步指出，環保局曾於109年9月30日會同台南地檢署開挖採樣檢驗TCLP(毒性特性溶出程序)，均未超出管制標準值，目前本案地檢署偵辦中。如確認違規使用爐碴再利用產品，後續環保局將要求清理義務人提出清理計畫書進行清理，並請國有財產署依法要求佔用人返還土地並求償。

另外自去(109)年迄今，環保局共進行4次地下水質採樣監測，8項重金屬皆低於地下水汙染監測標準，未來將持續於枯、豐水期進行監測，追蹤地下水品質。