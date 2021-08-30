守寡近50年 她捐逾2千萬元助500多名單親媽度難關

86歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉從37歲守寡迄今，50年來捐出逾千萬元幫助548名單親媽媽度過難關，今在亡夫忌日又捐60萬元幫助嘉南四個家扶中心20位單親媽媽，連同多年前捐款1千萬原成立寒梅基金會，累計金額逾2130千萬元。

陳楊麗蓉近午出席頒發單親媽媽慰問金活動，由北台南家扶的五位媽媽帶著孩子代表出席，北台南家扶中心主任莊淑惠帶著五位媽媽送上感恩有您的蛋糕，代表548位媽媽們永遠的感謝與祝福。

出席的40歲白河區林媽媽是柬埔寨新住民，先生病故拖累家計，原在山區溫泉會館負責房務清掃，因疫情衝擊被迫放無薪假，後透過朋友介紹找到外地魚攤幫傭，每天清晨四點外出到中午，賺取基本工資維持家計，她感謝阿嬤善舉，3萬元慰問金足足高出她的薪水，希望作為孩子升學及生活零用。

37歲下營區蔡媽媽，另一半肝癌病故，她也因車禍導致視神經受損，傷及視網膜右眼失明，左眼視力也模糊衰退，平日僅以家庭代工賺取微薄收入，3位孩子分別是高三、高一、及小四，只能在暑期假日努力打工貼補家用，生活雖辛苦，但家人同甘苦、相互扶持，對於能領取3萬元慰問金，感激的說這真的是及時雨。