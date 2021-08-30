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守寡近50年 她捐逾2千萬元助500多名單親媽度難關
86歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉從37歲守寡迄今，50年來捐出逾千萬元幫助548名單親媽媽度過難關，今在亡夫忌日又捐60萬元幫助嘉南四個家扶中心20位單親媽媽，連同多年前捐款1千萬原成立寒梅基金會，累計金額逾2130千萬元。
陳楊麗蓉近午出席頒發單親媽媽慰問金活動，由北台南家扶的五位媽媽帶著孩子代表出席，北台南家扶中心主任莊淑惠帶著五位媽媽送上感恩有您的蛋糕，代表548位媽媽們永遠的感謝與祝福。
出席的40歲白河區林媽媽是柬埔寨新住民，先生病故拖累家計，原在山區溫泉會館負責房務清掃，因疫情衝擊被迫放無薪假，後透過朋友介紹找到外地魚攤幫傭，每天清晨四點外出到中午，賺取基本工資維持家計，她感謝阿嬤善舉，3萬元慰問金足足高出她的薪水，希望作為孩子升學及生活零用。
37歲下營區蔡媽媽，另一半肝癌病故，她也因車禍導致視神經受損，傷及視網膜右眼失明，左眼視力也模糊衰退，平日僅以家庭代工賺取微薄收入，3位孩子分別是高三、高一、及小四，只能在暑期假日努力打工貼補家用，生活雖辛苦，但家人同甘苦、相互扶持，對於能領取3萬元慰問金，感激的說這真的是及時雨。
「咱們都是歹命人，孩子沒有父親，不能再沒有母親了，我們不能倒下！」陳楊麗蓉不善言辭，簡單叮嚀與會單親媽媽們要力爭上游，北台南家扶中心說，陳楊麗蓉平日生活規律簡樸，總會在先生忌日時捐款幫助跟她同命運的媽媽們作為對先生的懷念與回饋承諾，照顧弱勢愛心令人感動不已。
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