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打造水圳地景典範！民雄水綠廊道串連計畫 獲6千萬補助
嘉義縣政府綜合規劃處與建設處以民雄鄉鴨母坔大排、中興圳周邊公有地為範圍，向內政部營建署提報「民雄珠串、綠水相連─民雄鄉水綠廊道串連計畫」開闢串連綠地公園，日前通過審查獲得營建署補助上限6千萬元，共核定經費6600萬元（地方自籌6百萬元），預計明年底完工。
民雄鄉水綠廊道串連計畫由縣府綜規處、環境景觀總顧問規劃提報，建設處負責細部設計、施工；營建署8月24日召開「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型提案審查，獲得營建署長吳欣修、評選委員全數支持通過補助。
本次計畫區域包含民雄鄉北斗、福樂、金興、興南等村，東側以鴨母坔大排為核心，開闢串連現有廟埕、公園、校園、社區活動中心綠帶；西側自工業五路延伸至文化路沿線完成中興圳步道，同時結合頭橋地區水岸。
綜規處指出，本項計畫完工後，將新增2公里水岸步道與8公頃公共空間，可提供鄰近社區約2萬名居民休憩活動、環境教育使用；綜規處將持續和建設處、水利處、經濟發展處及環保局跨局處合作，打造友善宜居環境。
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